CÓRDOBA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Con el 98,45 por ciento escrutado, el PP ha ganado las elecciones generales en la provincia de Córdoba y consigue tres escaños en el Congreso de los Diputados, logrando un 36,83 por ciento de los votos. Esta cifra supone un escaño más que los obtenidos en los comicios de julio de 2023, cuando también fue el partido más votado en la provincia con un 37,94% de apoyo.

Por su parte, el PSOE consigue dos diputados, los mismos que en las elecciones de julio de 2023, con el 27,77 por ciento de los votos. En 2023 logró un 32,10% de apoyo en las urnas.

Así se desprende del escrutinio al 98,45 por ciento consultado en la página web del Ministerio del Interior.

Vox repite como tercera fuerza con un escaño con un apoyo del 17,88 por ciento. En 2023, alcanzó el 13,55% de los votos.

Adelante Andalucía, que en las generales de julio de 2023 sólo concurrió por la provincia de Cádiz, irrumpe como cuarto partido con el 9,74 por ciento de los votos, insuficientes para lograr diputado en el Congreso por Córdoba.

No alcanzan representación en la Cámara Baja por Córdoba Frente Amplio y Podemos, pese a lograr el 3,42 y el 0,23 por ciento de los votos, respectivamente. En julio de 2023 lograron un escaño en el Congreso por la provincia bajo las siglas de Sumar con un 13,68% de los sufragios.

Los seis diputados al Congreso elegidos por la provincia de Córdoba son: por el PP (3), Lorena Guerra, Fernando Priego, Cristina Casanueva, Miguel Ángel Torrico; por el PSOE (2), Alberto Mayoral, Carmen Lara, Emilio Martínez, y por Vox (1), José Ramírez del Río.