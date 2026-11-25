Archivo - La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Adelante Andalucía, María del Carmen García, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía. - Joaquín Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta de Adelante Andalucía en el Parlamento, Mari García, se ha mostrado optimista con que su formación pueda conseguir representación en el Congreso de los Diputados tras las elecciones generales del 29 de noviembre.

"Partimos de cero y todo parece indicar que a partir del 29 de noviembre habrá una voz andaluza en el Congreso", ha destacado este miércoles en una rueda de prensa en el Parlamento.

En esta línea, García ha puesto en valor la movilización ciudadana en torno a la campaña de Adelante. "Lo que más fuerza nos da en esta campaña es la respuesta de la gente que estamos teniendo, en las mesas informativas, en los actos que hacemos y, sobre todo, respuesta a la hora de inscribirse", ha remarcado.

Por otro lado, Adelante ha asegurado que PP y Vox han presentado una declaración institucional con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer este 25 de noviembre. Un texto al que, según el partido, el PSOE-A ha presentado modificaciones. García ha indicado que su partido apoyará la declaración "si se aceptan dichas variaciones".

"Desde Vox no vamos a esperar que acepten estas modificaciones", ha señalado García quien ha alineado al PP con las posiciones "negacionistas" de Vox.

Asimismo, ha defendido la Proposición No de Ley (PNL) que el Pleno del Parlamento va a debatir este jueves con la reclamación de competencias ferroviarias para la Junta de Andalucía, acompañada de "la financiación correspondiente".

"Con esta PNL lo que pedimos es la descentralización del sistema ferroviario para que Andalucía vuelva a estar en el centro de un sistema de trenes andaluces, de calidad, eficaz, sostenible, democrático y seguro", ha remarcado.