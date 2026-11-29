La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ejerce su derecho al voto acompañada, entre otros, del cabeza de lista del PP de Granada al Congreso de los Diputados, Jorge Saavedra. - PP GRANADA

GRANADA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha considerado que la "importante participación" que se registra en estas elecciones generales impulsa "una vocación de un nuevo tiempo político" en España.

Así lo ha señalado al ejercer su derecho al voto en las elecciones generales de este 29N en el IES Miguel de Cervantes de la capital, donde ha dicho que lleva votando 15 años y era "la primera vez que en el hall hacemos esta cola tan importante".

Así, tras la sorpresa por este hecho, ha dicho que es "buena señal": "Entiendo que una democracia es fuerte cuando la gente participa en sus elecciones, cuando quiere decidir, cuando quiere estar presente y también decidir el futuro de nuestro país".

En este punto ha dicho que esta imporante participación "desde luego lo que impulsa seguro es una vocación de un nuevo tiempo político en nuestro país y de cambio, estoy convencida. Creo que se hace absolutamente necesario abrir ese nuevo tiempo".

Ha insistido en que la jornada electoral proporciona "regeneración democrática" en un día de fiesta, "donde también los granadinos y granadinas piensan en esa clave para seguir desde Granada construyendo nuestro país y hacerlo con más fuerza y con más liderazgo si cabe, pensando en el crecimiento y en la recuperación de nuestro país".

Ha agradecido a quienes hacen posible la "normalidad democrática" y ha apuntado a la normalidad de la constitución de las mesas en la capital.

Cuestionada por la agenda para los próximos días, ha señalado que vivirá la noche electoral fuera de Granada ya que este mismo domingo se desplaza a Madrid donde este lunes estará presente en la defensa que la ciudad va a hacer de su propuesta para ser capital cultural europea en 2031.