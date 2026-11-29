El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ejerciendo su derecho a voto. - PP CÓRDOBA

CÓRDOBA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha destacado este domingo la importancia de ejercer el derecho a voto, afirmado que es un día importante para llamar a la participación ciudadana y "para decidir entre todos cuál es nuestro futuro". "Quien no vote hoy, pues está haciendo que otros decidan por él, los que sí van a votar", ha advertido Bellido en el marco de las elecciones generales del 29N.

En una atención a los medios, el primer edil ha animado a la población a acudir a las urnas y ha señalado este 29 de noviembre como "un día histórico de cambio en España". "Un cambio que es necesario y que por fin, con muchos de los anhelos que muchos cordobeses llevan años deseando, pues empiecen a cumplirse a partir de esta misma noche", ha remarcado.

Además, Bellido ha informado que la jornada electoral en Córdoba ha amanecido "con normalidad" en los colegios. "Se han abierto todos los colegios electorales de Córdoba a su hora. Ha habido un retraso en el colegio Jerónimo Luis de Cabrera, que ha abierto a las 9,09 minutos de la mañana", ha detallado.

Por su parte, el senador del PP por Córdoba, Jesús Aguirre, ha calificado este 29N como la "fiesta de la democracia". "Ejerzamos de una forma muy voluntaria, creo que no hay ninguna excusa para ser demócrata y ejercer ese derecho a voto", ha señalado Aguirre.

"Yo espero que se ejerza ese derecho de una forma extensa, lo más extensa posible, y que al final triunfe la democracia y sea un día muy feliz para todos", ha expresado.