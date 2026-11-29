El alcalde de Jaén y secretario General del Partido Socialista en la capital, Julio Millán, ejerciendo su derecho a voto. - PSOE DE JAÉN

JAÉN 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Jaén y secretario General del Partido Socialista en la capital, Julio Millán, ha ejercido esta mañana su derecho al voto en el colegio Santa Capilla de San Andrés, en el casco antiguo de Jaén. Millán ha enviado un mensaje de ilusión y de alegría por ser parte de la jornada de votación, "porque nos permite poner en valor un derecho importante que tenemos que seguir ejerciendo".

"Es un derecho que tenemos que defender participando", ha expresado Millán a la hora de pedir a la gente que acuda a votar en esta jornada "en la que nos jugamos cómo queremos que sean estos cuatro años próximos", durante una atención a los medios.

Asimismo, el primer edil ha puesto de manifiesto que el derecho al voto reconocer que "no se ha ejercido siempre, que aunque creamos que a lo largo de la historia es algo que se ha podido hacer de forma normalizada, pues es algo especial y algo que hay que poner en valor y defender".