La cabeza de lista al Congreso de Podemos por Córdoba para las elecciones generales del 29N, Ana Calzada, ejerciendo su derecho a voto. - PODEMOS CÓRDOBA

CÓRDOBA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista al Congreso de Podemos por Córdoba para las elecciones generales del 29N, Ana Calzada, ha ejercido este domingo su derecho a voto y ha hecho un llamamiento a la participación, asegurando que "cada voto cuenta" y que "la democracia no se limita a mirar desde fuera, se construye participando".

En una atención a los medios, Calzada ha destacado que es un día "muy importante" porque "la ciudadanía tiene la palabra y tiene en sus manos la posibilidad de decidir qué futuro quiere" para Córdoba y para Andalucía.

"Desde Podemos queremos hacer un llamamiento a la participación. Animamos a todo el mundo a salir a votar, porque cada voto cuenta y porque la democracia no se limita a mirar desde fuera, se construye participando. Nos jugamos mucho", ha puesto de manifiesto la candidata de Podemos.

En este sentido, ha aseverado que la ciudadanía se está jugando "la defensa de los servicios públicos, el derecho a una vivienda digna, empleos con salarios justos, unas pensiones públicas fuertes y una vida con derechos y oportunidades para todas las personas".

"Frente a quienes quieren que nos resignemos, desde Podemos defendemos que las cosas pueden cambiar y que merece la pena luchar por ello. Este 29N pedimos que nadie se quede en casa, que votemos con esperanza, con valentía y pensando en la mayoría social. Que la gente decida, que gane la democracia y que gane la gente", ha concluido Ana Calzada.