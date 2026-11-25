La vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, interviene en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno. A 25 de noviembre de 2026 en Sevilla - María José López - Europa Press

SEVILLA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos del Gobierno andaluz, Carolina España (PP-A), ha criticado este miércoles el "recorte" que ha acordado el Ejecutivo central en relación a las ayudas que concede para el uso del transporte público, así como ha afeado a dicha administración que aún "no ha abonado" a la comunidad autónoma las correspondientes al actual año 2026 que ya está terminando.

Así lo ha señalado la también portavoz del Ejecutivo andaluz en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, y a preguntas de los periodistas sobre la decisión que adoptó este pasado martes el Gobierno en el Consejo de Ministros, de prorrogar los actuales descuentos al transporte público para 2027 mediante la aprobación de un real decreto-ley de medidas de promoción del uso de este transporte.

En concreto, se mantiene la bonificación de abonos y títulos multiviaje para el año 2027, dando continuidad así a las ayudas al transporte público que han estado vigentes durante el 2026. Con esta prórroga se mantienen los descuentos en vigor de este año y se continúa con el objetivo de fomentar el uso del transporte público tanto a nivel local como autonómico y estatal, con una aportación por parte del Gobierno de 1.213 millones de euros, según destacaron desde el Ejecutivo.

Carolina España ha comentado que al Gobierno andaluz les "parece muy bien todo tipo de ayudas", si bien ha ironizado con la cercanía de las elecciones generales del próximo domingo, 29 de noviembre, para comentar que "podían haber convocado" dichos comicios "hace algún tiempo, y nos hubiésemos beneficiado de tantas ayudas a la Junta de Andalucía".

En cualquier caso, la consejera portavoz ha lamentado que las ayudas al transporte público del año 2026 "todavía no han sido abonadas por parte del Gobierno de España", de forma que la Junta las está "aportando a pulmón", y lleva "once meses esperando esos recursos" por parte del Ejecutivo central, según ha remarcado.

La titular andaluza de Hacienda ha defendido que la Junta sí ha "cumplido" con su "compromiso", y aprobó "en enero del 2026 una partida de casi 29 millones de euros" para su "parte de financiación". Además, ha advertido de que el Gobierno ha decidido "recortar al 50% las ayudas que ya había en este año", de forma que "pasan de 38 a 19 millones de euros", y con eso "no están de acuerdo" desde la Junta, según ha querido dejar claro.

PRÓRROGA DEL IMPUESTO A LA BANCA

Por otro lado, la consejera de Hacienda se ha pronunciado también a preguntas de los periodistas sobre la decisión del Gobierno de prorrogar el impuesto a la banca, y al respecto ha comenzado diciendo que desde la Junta no tenían "nada que decir".

Seguidamente, Carolina España ha agregado que lo que el Gobierno andaluz criticó "en su momento" respecto a este impuesto "no era el impuesto como tal, que nos parece bien que lo pongan", sino "el criterio de reparto" de la recaudación entre las comunidades autónomas, ya que "no se repartía en función de la población, sino del Producto Interior Bruto" (PIB), por lo que, "curiosamente, Cataluña era una de las más beneficiadas, y Andalucía quedaba bastante por debajo".

Así, ha criticado que para Andalucía se producía "una pérdida importante" respecto a "si se hubiese distribuido, o el criterio (de reparto) hubiese sido por la población". Tras hacerse eco de que "ahora parece" que la recaudación del impuesto se va a repartir "atendiendo a criterios de vivienda", la consejera portavoz ha concluido expresando el deseo de que "Andalucía no vuelva a ser maltratada como lo ha sido hasta ahora".