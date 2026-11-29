Archivo - Imagen de archivo de la carretera A-92. - JUNTA DE ANDALUCIA - Archivo

SEVILLA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Andalucía cierra este fin de semana con un fallecido por accidentes de tráfico en sus carreteras interurbanas entre las 15,00 horas del pasado viernes, 27 de noviembre, y las 20,00 horas de este domingo, 29 de noviembre, según ha recogido la Dirección General de Tráfico en su balance provisional, consultado por Europa Press.

El único siniestro mortal que se ha registrado durante este fin de semana ha ocurrido este mismo domingo en la localidad sevillana de Utrera, concretamente en el kilómetro 587 de la carretera N-IV a las 12,00 horas de la mañana. Este suceso se ha saldado con un fallecido por salida de calzada con vuelco por derecha y donde ha estado implicado una motocicleta.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, el accidente se produjo sobre las 12,00 horas, en ese momento, un ciudadano ha alertado al teléfono 112 del suceso, que se había producido en dicha vía, sentido Las Cabezas.

La sala coordinadora de emergencias ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico, a Mantenimiento de la Calzada y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 que ha certificado el fallecimiento del varón que tenía 71 años.