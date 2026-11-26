La consejera de Educación, María del Carmen Castillo, en el pleno del 26 de noviembre de 2026. - JOAQUIN CORCHERO / PARLAMENTO DE ANDALUCIA
SEVILLA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Educación, María del Carmen Castillo, ha lamentado este jueves que el Gobierno de Pedro Sánchez haya aprobado esta semana en el Consejo de Gobierno un Real Decreto para bajar la ratio en las escuelas infantiles de 0 a 3 años sin diálogo y ha garantizado que "no dejaremos atrás a los centros" concertados fruto del modelo público-privado de Andalucía. Las ratios alumnado-profesor que establece el Real Decreto en el primer ciclo de Educación Infantil son de cuatro niños entre 0 y 1 año; seis entre 1 y 2 años; y ocho entre 2 y 3 años. Reduce la ratio en el segundo ciclo de Educación Infantil de 25 niños por aula a 20 y en Bachillerato, que pasaría de 35 estudiantes por clase a 30.
En respuesta a una pregunta formulada por Vox, socio de Gobierno de Juanma Moreno, Castillo ha defendido que Andalucía es la comunidad autónoma que "mejor protege" a las familias al contar con un sistema educativo en el que desde los 0 años y hasta la Universidad hay ayudas y gratuidad. La consejera ha sostenido que el Real Decreto "no lo han negociado" con los gobiernos autonómicos y ha cuestionado que vaya a ser a "coste cero", como sostiene el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
María del Carmen Castillo ha recordado que la gratuidad en el primer ciclo de Infantil cuesta a Andalucía 312 millones de euros; y todo el ciclo, 465 millones en 2027. "Las ratios que plantea el Gobierno son a día de hoy inalcanzables. Hay que hablar de personas --plantillas-- e infraestructuras", ha defendido la consejera, que ha garantizado que la Junta "no dejará atrás a los centros" infantiles.
La norma aprobada por el Gobierno de España también establece que los centros de 0-3 años deberán contar con una serie de instalaciones y condiciones materiales, como un aula por cada unidad con una superficie adecuada al número de puestos escolares autorizados y en todo caso, con un mínimo de dos metros cuadrados por puesto escolar. Las aulas destinadas a niños menores de dos años dispondrán de áreas diferenciadas para el descanso e higiene del niño.