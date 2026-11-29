Cartel de la exposición de José Carlos Villarejo, 'La piel del infinito'. - PALACIO DE CONGRESOS

CÓRDOBA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El artista cordobés José Carlos Villarejo, director de la Casa Museo del Guadamecí Omeya y recuperador de la tradición del guadamecí omeya, ha inaugurado esta semana 'La piel del infinito. Ocho cuadrados, ocho universos', una exposición que reúne ocho obras en guadamecí en la sala Hasday Ibn Shaprut del Palacio de Congresos de Córdoba y que supone la presentación pública de Guadamecí Art Gallery (GAG), abriendo una nueva etapa en la proyección de la creación personal del artista.

A este respecto y en declaraciones a Europa Press, Villarejo ha explicado que "Guadamecí Art Gallery es un proyecto que nace desde la experiencia adquirida a través de todos estos años que hemos realizado exposiciones fuera de España, y es una galería que queremos que esté en Córdoba con esa vocación internacional".

En esa galería, según ha señalado, "no sólo mostraremos mi arte del guadamecí, sino que también podríamos desarrollar encargos y establecer, sobre todo, una relación más cercana con quienes se interesan por esta técnica, porque para mí, al fin y al cabo, el cuero es lo que el lienzo es para un pintor".

"Es --ha proseguido-- una superficie donde imaginar, componer y expresar una propia mirada. De ahí que este guadamecí, enfocado a un mercado de arte, tenga mayor protagonismo en esta exhibición del Palacio de Congresos, para dar punto de salida a nuestra propia galería de arte con GAG".

De esta forma, Guadamecí Art Gallery nace de la mirada de José Carlos Villarejo como un espacio de encuentro entre la tradición del guadamecí y la creación contemporánea, para reunir obras y creaciones por encargo que transforman el cuero en arte a través de la luz, el color y el trabajo de las manos.

Con una presencia 'on line' en desarrollo y un espacio privado en Córdoba, GAG ofrece una experiencia personal de encuentro con el artista y su obra. Su espacio se encuentra en una de las plantas privadas del edificio que alberga la Casa Museo del Guadamecí Omeya, que dirige el propio Villarejo, y que recibe visitas exclusivamente con cita previa. Se trata de una actividad independiente del museo y ajena a su recorrido general.

LA EXPOSICIÓN

En cuanto a la muestra de 'La piel del infinito. Ocho cuadrados, ocho universos', toma el formato cuadrado como hilo conductor de la selección expositiva, pues todas las piezas comparten esta estructura, aunque sus dimensiones y composiciones ofrecen experiencias distintas. Sus cuatro lados delimitan un espacio en el que la geometría, los motivos vegetales y figurativos, y los reflejos de las superficies metalizadas invitan a mirar más allá del marco.

La exposición abierta en el Palacio de Congresos hasta el próximo 3 de enero de 2027, expresa esa relación entre el límite físico de cada obra y la continuidad que sugieren sus formas. Las tramas parecen prolongarse, los detalles se descubren al acercarse y la luz modifica la percepción del color con cada desplazamiento del espectador.

La exposición reúne las obras 'Los Visionarios', 'Encuentro con Dios', 'Universo', 'La forma del deseo', 'El secreto de la luz', 'El jardín eterno', 'Firmamento' y 'Ecos de Oriente'. A través de ellas, Villarejo propone un recorrido que enlaza la contemplación del cosmos, la naturaleza, el encuentro amoroso y la dimensión íntima y espiritual de la imagen.

El guadamecí es la materia y el lenguaje que une al conjunto. El trabajo sobre cuero, la metalización y la policromía dan lugar a superficies en las que el conocimiento del oficio se convierte en expresión artística contemporánea. La muestra invita a apreciar, tanto la composición general, como la minuciosidad del trabajo manual y la relación de cada pieza con la luz.