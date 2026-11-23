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GRANADA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Avanza, la empresa operadora que gestiona el servicio de operaciones del Metro de Granada ha ofrecido una subida salarial a los trabajadores de este transporte metropolitano de un 41,2% entre 2026 y 2030 que ha sido rechazada por el Comité de Empresa.

Así lo ha dado a conocer Avanza en un comunicado de prensa, en el que detalla que se trata de la quinta propuesta desde que se inició la negociación colectiva en marzo, "que ha evolucionado desde el 14,95% inicial hasta el 41,21%".

La empresa rechaza las acusaciones de inmovilismo o falta de voluntad negociadora, y destaca que desde el inicio de las conversaciones, ha mantenido abierta la mesa, ha formulado propuestas económicas sucesivas y ha incorporado mejoras dirigidas a atender una parte relevante de las reivindicaciones planteadas durante la negociación.

Así, al respecto, exponen que desde marzo de 2026 se han celebrado nueve reuniones del III Convenio Colectivo, además de los correspondientes procesos de mediación en el SERCLA, incluida la última reunión mantenida el 10 de noviembre.

"En este periodo, la oferta económica de Avanza ha evolucionado desde un incremento acumulado inicial del 14,95% para un convenio de 4 años hasta una mejora acumulada estimada del 41,21% durante la vigencia completa del convenio 2026-2030, incorporando un año adicional, respecto de las retribuciones consolidadas de 2025", argumentan.

También recuerdan que se llegó a alcanzar un preacuerdo con la representación de los trabajadores, pero que esta fue rechazada posteriormente en asamblea.

Y respecto de la última reunión en el SERCLA, destacan que han presentado una propuesta económica y social que supondría una mejora acumulada estimada del 41,21% durante la vigencia completa del convenio 2026-2030.

Avanza también amplía el contexto, y señala que, tomando como referencia el incremento acumulado del 32,97% correspondiente al II Convenio 2022-2025 y la mejora acumulada estimada del 41,21% correspondiente a la propuesta empresarial para el convenio 2026-2030, la revalorización conjunta estimada respecto de la situación de partida de 2022 alcanzaría el 87,77%.

"De materializarse íntegramente las mejoras contempladas, la revalorización salarial acumulada estimada entre 2022 y 2030 alcanzaría el 87,77 %, sin considerar posibles efectos adicionales de las garantías vinculadas al IPC contempladas en la propuesta. Esta propuesta supera los vigentes salarios en todas las categorías de Metro de Sevilla, que ha sido el referente defendido por el comité de empresa", apuntan

Avanza considera que la propuesta presentada acredita su voluntad de alcanzar un acuerdo responsable y asegura que la oferta definitiva no se limita a una subida salarial, sino que también incorpora medidas que responden a reivindicaciones planteadas durante la negociación y que afectan directamente a la jornada, la conducción, los descansos y la conciliación.

Así, apuntan que en su propuesta se recoge que los principales colectivos operativos trabajan mediante turnos continuados; que se establece un máximo de siete horas de conducción efectiva dentro del turno; que desde el 1 de enero de 2027, la conducción continuada queda limitada a tres horas y treinta minutos, con una pausa mínima de diez minutos en cabecera en los servicios y condiciones previstos; o que se establece un máximo de cuatro días continuados de trabajo.

Avanza también propone que en 2028 y 2029 se incremente de 26 a 27 el número de fines de semana de descanso al año y se añade un día adicional de asuntos propios respecto del vigente; que los trabajadores puedan disfrutar de sus vacaciones en el periodo estival; y que la jornada actual de 1.696 horas y 212 días de trabajo al año se reduciría en 2029 a 1.688 horas y 211 días. En 2030 se aplicaría una reducción adicional de un día y ocho horas, junto con la creación de comisiones específicas para abordar turnos, organización del trabajo y otras materias laborales.

En las retribuciones, Avanza ofrece un incremento del 5,75% en 2026; en 2027, una actualización conforme al IPC garantizando la propuesta empresarial anterior; en 2028, IPC más 0,5%; y una evolución del IPC + 8% para 2029 y de la misma cifra (IPC + 8%) para 2030. "Tal y como solicitaba el Comité, se mantiene la conversión del plus de absentismo en un plus de convenio que se eleva progresivamente hasta los 500 euros anuales vinculados a productividad y calidad del servicio", añaden.

La compañía que gestiona el Metro de Granada detalla en el comunicado la evolución estimada de los salarios brutos anuales para algunas categorías profesionales conforme a su propuesta. Así, de un consolidado de 28.063 euros anuales para un conductor en 2025, este estaría percibiendo al final de la vigencia del convenio en 2030 una retribución de 39.639 euros incluyendo retribución fija, variable y pluses medios.

La compañía reitera sus disculpas a los usuarios afectados agradece la paciencia y comprensión que puedan mostrar durante las jornadas de paro; y asegura que sigue trabajando para reducir el impacto sobre la regularidad y continuidad del servicio con respecto al ejercicio de huelga.

La convocatoria de paros comenzó el pasado 20 de octubre de 2026 y dura hasta el 8 de enero de 2027 con afectación a 34 fechas. Las próximas jornadas de paros serán el viernes 27 y el sábado 28 de noviembre, y en ambos casos se prolongarán durante todo el día.

"Avanza respeta plenamente el ejercicio del derecho de huelga, pero considera difícil de justificar que se mantenga una convocatoria de esta magnitud después de diez reuniones del convenio, distintos procesos de mediación, un preacuerdo y la propuesta económica y social presentada en el SERCLA el 10 de noviembre. La consecuencia práctica no es únicamente aumentar la presión sobre la empresa, sino trasladar durante casi tres meses las alteraciones del conflicto a los usuarios de un servicio público esencial", considera por último la compañía.