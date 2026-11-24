Archivo - Vista general del oleaje en el litoral de Almería. A 12 de noviembre de 2026, en Almería. - Marian León - Europa Press

SEVILLA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para la jornada de este miércoles, 25 de noviembre, avisos de nivel amarillo por fenómenos costeros en las provincias de Almería y Granada, que estarán acompañados por fuertes rachas de viento que podrán alcanzar hasta los 60 kilómetros por hora, mientras que la provincia almeriense también activa la alerta amarilla por rachas de hasta 70 kilómetros por hora.

Según informa la Aemet en su página oficial, consultada por Europa Press, el aviso amarillo por oleaje se mantendrá vigente en la zona del Poniente y Almería Capital desde las 8,00 hasta las 21,00 horas, donde se espera que sople viento del oeste de 50 a 60 kilómetros por hora, fuerza 7. Por otro lado, la costa granadina también permanecerá bajo el nivel amarillo por este fenómeno meteorológico con idéntico pronóstico y en el mismo tramo horario.

Asimismo, la Aemet ha activado nivel amarillo en la comarca almeriense de Valle del Almanzora y Los Vélez desde el inicio de la jornada hasta las 15,00 horas por rachas de viento de componente oeste que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora.

A nivel andaluz, para la jornada de este miércoles se esperan cielos nubosos de nubes bajas, con precipitaciones débiles ocasionales más probables e intensas en las sierras béticas y la cota de nieve situada en 1400-1600 metros en el tercio oriental, mientras que no se descartan brumas matinales en la vertiente atlántica.

En cuanto a las temperaturas, descenderán, siendo notable la bajada de las máximas en "máximas en amplias zonas del interior de la mitad oriental". Por su parte, los vientos soplarán flojos a moderados de componente oeste y no se descartan rachas "ocasionalmente muy fuertes" en zonas expuestas de la mitad oriental.