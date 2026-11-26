Presentación de la campaña. - LA MOTRIZ

PORCUNA (JAÉN), 26 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Porcuna (Jaén) ha presentado la campaña 'No es amor. Es violencia', centrada en las formas de control y violencia de género que pueden producirse a través del teléfono móvil, las redes sociales y otros entornos digitales.

El Cine-Teatro María Bellido ha acogido la presentación de esta iniciativa de sensibilización y prevención en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

El alcalde, Miguel Moreno, y Manuel Jesús Molina, periodista de Agencia La Motriz y diseñador de la campaña, han sido los encargados de explicar sus objetivos. Este último ha señalado que "algunas conductas de control en el entorno digital se han normalizado tanto que cuesta reconocerlas" y ha recordado que "la responsabilidad siempre corresponde a quien ejerce esa violencia".

La iniciativa, puesta en marcha por la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, se dirige especialmente a la población joven y busca ayudar a identificar comportamientos de control que pueden confundirse con muestras de preocupación o afecto.

Entre ellos, se encuentran la exigencia de contraseñas, la revisión de conversaciones, la vigilancia de la actividad en redes sociales o la presión para obtener fotografías íntimas.

Igualmente, la campaña presta atención a situaciones que pueden mantenerse después de una ruptura, como el envío insistente de mensajes, las amenazas o la creación de nuevas cuentas para continuar contactando con la otra persona.

'No es amor. Es violencia' plantea mensajes para distintos públicos: jóvenes que puedan estar viviendo una situación de control, personas que necesiten revisar su comportamiento y familiares, amistades o profesionales que quieran saber cómo acompañar y ofrecer apoyo.

Incluye, además, la instalación de lonas y cartelería en distintos puntos de Porcuna y el reparto trípticos y pegatinas entre los y las jóvenes de la localidad. La campaña también tendrá presencia en redes sociales, con contenidos para reconocer estas conductas y reflexionar sobre ellas.

Además, la web noesamoresviolencia.es reúne información sobre señales de alerta y ofrece orientación a través de distintos recorridos, según la situación de cada persona. La campaña ha sido diseñada por Agencia La Motriz, con la colaboración de Mediodía Estudio.

Molina se ha dirigido a quienes puedan sentirse identificadas con alguna de estas situaciones y ha destacado que no es necesario "tenerlo todo claro para pedir apoyo", al tiempo que ha aludido al papel de las familias y del entorno a la hora de escuchar y acompañar sin juzgar.

Durante la jornada, además, la entidad Pisco-D también ha llevado a cabo un taller en el que se han abordado las principales claves para reconocer la violencia digital entre las jóvenes.