Bomberos trabajando en el rescate - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) del Ayuntamiento de Jaén han rescatado a dos jóvenes atrapados por un accidente de tráfico en la carretera A-316, en el termino municipal de la capital jiennense.

Tal y como se ha informado desde el Ayuntamiento, ha sido en dirección a Úbeda cuando una furgoneta de reparto ha colisionado lateralmente contra un turismo en el que viajaba una pareja joven. Según los testimonios recabados en el lugar del siniestro, la furgoneta habría accedido por error a la vía en sentido contrario, perdiendo una de sus ruedas a consecuencia del impacto.

Como resultado del choque, los dos ocupantes del turismo han quedado atrapados en el interior del habitáculo, lo que ha obligado a los bomberos a realizar tareas de excarcelación para poder liberarlos y facilitar la asistencia sanitaria.

Ambos jóvenes han sido evacuados al Hospital Neurotraumatológico de Jaén. La mujer presentaba un traumatismo frontal de carácter moderado en la cabeza, mientras que el varón manifestaba dolores en la zona de la cadera.

Por otro lado, el servicio de extinción ha recibido un aviso en torno a las 7,00 horas de este viernes por un incendio en un inmueble ubicado en la calle Maestro Agustín Huertas, en el municipio de Los Villares. Se trata de una vivienda abandonada que alberga un taller mecánico en funcionamiento en su planta baja y una habitación habilitada en la zona de la cochera.

El fuego ha afectado a la totalidad de la vivienda situada en la planta baja, si bien no se han registrado daños personales.