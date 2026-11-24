Paseo electoral del PP por el mercadillo de Andújar - PP JAÉN

ANDÚJAR (JAÉN), 24 (EUROPA PRESS)

El cabeza de lista por el PP de Jaén al Congreso, Luis Mariano Camacho, ha defendido la necesidad de abrir una nueva etapa política en España tras las elecciones del próximo 29 de noviembre. Bajo el lema "menos confrontación y más gestión", los populares han animado a trasladar a todo el país "el cambio vivido en Andalucía".

"Este domingo, 29 de noviembre, elegiremos un Gobierno que gestione y que cumpla con Jaén y con todos los españoles. No más mentiras, no más maltrato a la provincia", ha manifestado Camacho En Andújar (Jaén).

El candidato ha aludido al último informe del Centro de Estudios Andaluces (Centra) para señalar que "tres de cada cuatro andaluces consideran necesario un cambio" y que el 63 por ciento valora de forma negativa la gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez. "Con el PSOE hemos visto la falta de gestión y las graves consecuencias que tiene", ha aseverado.

Frente a ello, el candidato popular ha reivindicado el modelo de Juanma Moreno en la Junta de Andalucía como ejemplo de que "hay otra forma de hacer política" basada en "el diálogo, la estabilidad y los resultados". "El cambio que necesita España no consiste solo en cambiar de Gobierno, sino en la forma de gestionar", ha apuntado.

En este sentido, ha rechazado los discursos que "intentan generar miedo" y ha recordado que en Andalucía ya se vivió esa situación antes del cambio político de 2018. Asimismo, ha asegurado que un Gobierno presidido por Alberto Núñez Feijóo situará en el centro de su acción política a las familias, los jóvenes y los trabajadores mediante medidas destinadas a favorecer la creación de empleo, facilitar el acceso a la vivienda y ofrecer oportunidades de desarrollo en el país.

Por su parte, el también candidato al Senado y alcalde de Andújar, Francisco Carmona, ha reclamado un Ejecutivo central que recupere las inversiones y las infraestructuras estratégicas pendientes para Andalucía y, de manera particular, para la provincia de Jaén. A este respecto, Carmona ha hecho hincapié en la urgencia de mejorar las conexiones ferroviarias y en garantizar oportunidades para los jóvenes.