Archivo - Concentración frente a Subdelegación contra la siniestralidad laboral/Archivo - UGT - Archivo

JAÉN 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Salud Laboral de CCOO de Jaén, Manuela Barajas, ha lamentado el fallecimiento de un hombre de 46 años tras volcar el tractor que manejaba en Villanueva del Arzobispo (Jaén), coincidiendo con el inicio de las tareas diarias de recogida de la aceituna. El sindicato ha exigido "prevención real, vigilancia y medios de trabajo seguro", así como la depuración de "todas las responsabilidades".

"En el día de hoy tenemos que volver a lamentar otro accidente laboral mortal en la provincia de Jaén", ha manifestado Barajas en un audio remitido a los medios. Además, ha puesto el acento en la "tragedia irreparable" que hay detrás de este siniestro, que deja "una familia rota, dos hijas que se quedan sin padre y una vida que no va a volver".

La responsable sindical ha advertido de que no es posible mostrar resignación ante el hecho de que "cada campaña agrícola nos deje accidentes y trabajadores muertos". En este sentido, ha denunciado que estos sucesos se están repitiendo "con demasiada frecuencia" en la provincia de Jaén, por lo que "no puede considerarse ni una fatalidad, ni tampoco formar parte de la normalidad del campo jiennense".

Por todo ello, ha hecho un llamamiento directo tanto al sector empresarial como a las instituciones públicas. "Las empresas tienen la obligación de proteger la vida y las administraciones no pueden mirar hacia otro lado", ha aseverado, para concluir de forma tajante que "nadie debería salir de casa para ganarse la vida y no volver. Trabajar sí, pero morir trabajando no".

También desde las redes sociales del Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo, se ha indicado que "hoy es un día triste" por la muerte de su vecino. Acompañado de un lazo negro, en el mensaje dan el pésame a la familia a la que ofrecen "toda la fuerza de nuestro pueblo".