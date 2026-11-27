Bomberos de Jaén intervienen en el incendio con la autoescala. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cinco personas han sido evacuadas en el incendio que se ha registrado este viernes en un séptimo piso de un bloque ubicado en la avenida de Andalucía, de Jaén.

Efectivos del cuerpo de Bomberos auxiliados por 112 y Policía Local han actuado en este fuego declarado durante la tarde y que ha tenido "cierta complejidad dada la altura del piso afectado, en una séptima planta", según ha informado el Ayuntamiento.

Los bomberos han procedido a la evacuación de cinco personas que han sido trasladadas por ambulancias al hospital "para su exploración, afectadas por el humo y por un notable estado de ansiedad". Ha sido necesario utilizar la autoescala de 38 metros de altura del cuerpo en una actuación que también ha sido difícil por "la densidad del humo".

Por parte de bomberos, se ha dispuesto también diez efectivos, un furgón de salvamento y una autobomba pesada. Además, junto a la Policía Local con cuatro dotaciones, han intervenido tres de Policía Nacional y media docena de ambulancias que han estado presentes en la zona por si era necesario su uso.

De otro lado, el Ayuntamiento ha informado de que a última hora de la mañana los bomberos acudieron a las instalaciones de una residencia de mayores del centro de la ciudad, "alertados por el humo en una parte de las instalaciones que ha resultado no tener incidencia".

Varias dotaciones de este cuerpo y de Policía Local se desplazaron a la zona, "dada la singularidad del centro, con muchas personas de avanzada edad y gran discapacidad, y, finalmente, se han retirado unas horas después".