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SEVILLA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las ventas del comercio minorista en Andalucía han subido un 0,4% en el mes de octubre respecto al año anterior, 0,5 puntos menos que a nivel nacional, según los datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), consultados por Europa Press.

Por su parte, en el empleo, el sector del comercio al por menor registró en la comunidad andaluza en octubre un incremento de la ocupación del 1,2%.

En tasa mensual (octubre sobre septiembre) y eliminado el efecto estacional y de calendario, las ventas del comercio minorista subieron un 1,3%.

Asimismo, a nivel nacional, las ventas del comercio al por menor registraron un descenso interanual del 0,9% en octubre, moderando seis décimas la caída registrada el mes anterior.

Con el descenso interanual de octubre, la facturación del comercio minorista encadena cuatro meses de tasas negativas.

Eliminando los efectos estacionales y de calendario, la facturación del comercio minorista bajó un 1% en octubre en relación al mismo mes de 2025, tasa cuatro décimas superior a la del mes anterior. Con este retroceso, las ventas, en serie desestacionalizada, también suman cuatro meses de caídas.

En tasa mensual (octubre sobre septiembre) y eliminado el efecto estacional y de calendario, las ventas del comercio minorista aumentaron un 0,3%, frente al retroceso del 0,3% del mes previo.

En cuanto al empleo, la ocupación en el sector del comercio minorista subió un 1,1% en octubre, tres décimas más que en septiembre. Con este dato, la ocupación suma dos meses consecutivos de alzas interanuales.