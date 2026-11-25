CÓRDOBA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento y Movilidad de la Junta de Andalucía, Mario Muñoz-Atanet, ha reivindicado este miércoles en Córdoba la importancia del periodismo profesional como pilar fundamental para una democracia sólida, afirmando que "vivimos en una época marcada por la inmediatez y la sobreabundancia de información", de ahí que sea necesario defender a quien "contrasta las fuentes, trabaja con rigor e informa con independencia y responsabilidad".

Así lo ha destacado, durante su intervención en el acto de entrega, en la Diputación de Córdoba, de los VIII Premios Andalucía de 'La Razón', a cuyo equipo ha felicitado, "por su labor informativa y por mantener vivo este espacio de encuentro y reconocimiento", en cuyo marco ha señalado que "una democracia sólida necesita ciudadanos bien informados y medios libres".

De ahí la importancia, según ha subrayado, de contar con "profesionales comprometidos con la verdad y el derecho a recibir una información rigurosa", en un contexto de "proliferación de bulos" y mensajes que buscan generar confusión.

Ello ha llevado al consejero a destacar que "vivimos tiempos complejos, con grandes desafíos" en los que "la estabilidad, la confianza y la seguridad son fundamentales para atraer inversiones, desarrollar proyectos, generar empleo y crear oportunidades".

Ha señalado que esa confianza es resultado del trabajo de los andaluces y de "una forma de gobernar basada en la moderación y el diálogo", una estrategia que ha calificado como "una forma de entender la acción pública que apuesta por la convivencia y el respeto institucional", conocida como "la vía andaluza" y liderada por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

Muñoz-Atanet ha contrapuesto el modelo andaluz al "ruido" político, afirmando que "frente al ruido y la confrontación, Andalucía defiende una política útil, centrada en la gestión y en los problemas reales de los ciudadanos".

El consejero ha definido a Andalucía como "una comunidad moderna, competitiva y abierta al mundo, que defiende con voz propia sus intereses y la igualdad entre territorios".

Ha explicado que desde la Consejería de Fomento y Movilidad contribuyen a este objetivo porque "Fomento es construir", destacando que se trata de "construir carreteras que unen pueblos, impulsar una movilidad más sostenible y segura y desarrollar infraestructuras que generan oportunidades".

Muñoz-Atanet ha subrayado que "el Gobierno de Juanma Moreno está impulsando las infraestructuras y el transporte público para conectar mejor nuestros territorios y acercar los servicios a los ciudadanos".

En este contexto, el consejero ha reafirmado el compromiso del Gobierno andaluz, asegurando que seguirá "trabajando para que Andalucía tenga las infraestructuras, la movilidad y las oportunidades necesarias para desarrollar todo su potencial".

PREMIADOS

En cuanto a los galardonados con los VIII Premios Andalucía de 'La Razón', ha valorado especialmente la celebración de su acto de entrega en Córdoba, señalando que "tiene un significado especial estar hoy en Córdoba", una ciudad que "conserva su enorme patrimonio y que mira al futuro con capacidad para atraer talento y actividad económica".

El consejero ha señalado que "esta noche tenemos nueve magníficos ejemplos de talento, esfuerzo y compromiso con Andalucía", señalando que en el ámbito artístico, Gonzalo Alhambra, como Cantante Revelación, "representa el talento joven andaluz"; en el ámbito empresarial, Primaflor, "una empresa familiar de Almería, se ha convertido en referente europeo de innovación agroalimentaria y sostenibilidad", mientras que "Utamed, la primera universidad 'on line' andaluza, representa los nuevos modelos de formación universitaria y la transformación educativa en una sociedad cada vez más digital".

Por su parte, según ha proseguido Muñoz-Atanet, Ingeagua "proyecta el conocimiento y la ingeniería andaluza en el ámbito internacional" y, además, "en un sector estratégico como la gestión del agua", mientras que MIT School "es un ejemplo de excelencia educativa, innovación e internacionalización", destacando también el consejero la trayectoria de Alfonso Fernández Zamorano, Premio Andalucía de Honor, pues "su trabajo al frente de la Fundación Emet refleja valores esenciales, como la solidaridad, la inclusión y la atención a las personas más vulnerables".

Junto a ello, el consejero ha expresado su reconocimiento a la magistrada Beatriz Biedma, Premio a la Excelencia Democrática, que supone "un galardón muy oportuno", porque, según ha argumentado, "en estos momentos es imprescindible defender la fortaleza de nuestras instituciones, el Estado de Derecho y la independencia judicial".

Por último, se ha referido al Cabildo Catedral de Córdoba, que ha sido galardonado "por su labor de conservación y promoción de uno de los grandes símbolos históricos, culturales y patrimoniales de Andalucía y de España", destacando también el premio a Inclusión, "por su trabajo en favor de una sociedad más justa, accesible e igualitaria, porque el verdadero progreso exige que nadie se quede atrás".

Son, según ha subrayado, "nueve reconocimientos a trayectorias muy diferentes, pero unidas por valores comunes", como son "el esfuerzo, la excelencia, la innovación, la cultura y el compromiso social", y "todos representan una Andalucía que crea, que emprende, que educa, que protege su patrimonio y que trabaja por los demás", ha concluido.