Correos ofrece en Andalucía la opción de enviar cestas de Navidad de manera gratuita. - CORREOS

SEVILLA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Correos ofrece en Andalucía cestas de Navidad para que los ciudadanos interesados puedan adquirirlas y, si lo desean, enviarlas directamente al domicilio que deseen.

Según ha informado Correos en una nota, las más de 400 oficinas postales del territorio ponen en marcha este servicio que facilita a los andaluces encargar una cesta para sus reuniones familiares o para enviar como regalo a las personas que decidan.

De este modo, Correos ofrece en las oficinas una selección de cestas que permite elegir el surtido de productos que mejor se adapte a las necesidades de cada uno.

Con el objetivo de que el servicio sea lo más cómodo posible, a la hora de comprar la cesta se podrá elegir la entrega en su propio domicilio o enviarla a la dirección que se desee y Correos se encargará de hacerlo sin coste adicional.

Por último, la oferta de cestas navideñas es otro de los servicios con los que Correos pretende facilitar el día a día de la ciudadanía, aprovechando la capilaridad y la cobertura territorial de la red de oficinas.