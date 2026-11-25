Crespín atiende a los medios durante el reparto electoral. - PSOE

CÓRDOBA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PSOE por Córdoba en la candidatura 'Senado de Progreso', Rafi Crespín, ha aprovechado el reparto electoral que ha llevado a cabo este miércoles en la capital con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, para lanzar un mensaje "claro y contundente" ante las elecciones del domingo, señalando que, "si de verdad hay una amenaza de involución, es principalmente para el derecho de las mujeres".

Según ha informado el PSOE en una nota, Crespín ha señalado que "las elecciones del 29 de noviembre también van mucho del 25 de noviembre" y ha llamado a todas las mujeres de Córdoba a ser conscientes de "lo que nos jugamos" en las urnas. "Estoy convencida de que las mujeres no queremos aquellos años oscuros a los que algunos nos quieren llevar", ha afirmado.

La también secretaria general del PSOE cordobés ha querido poner el foco en las mujeres que sufren violencia machista y en quienes han perdido la vida a manos de sus parejas o exparejas. "Hoy tenemos que pensar principalmente en esas mujeres que más sufren, en aquellas que incluso mueren a manos de sus parejas o exparejas", ha señalado, recordando que "47 mujeres han sido asesinadas por violencia de género en lo que va de año".

Frente a esta realidad, Crespín ha reivindicado el compromiso del PSOE con las víctimas y ha asegurado que los socialistas van "a estar siempre al lado de las mujeres que más sufren". Para ello, ha defendido la necesidad de "visibilizar el problema", y ha advertido que "no se puede hacer nunca negándolo, como están haciendo los partidos de derecha y de ultraderecha".

La candidata socialista ha apostado por reforzar las políticas de prevención y educación, así como todos los servicios públicos que se ponen a disposición de las mujeres víctimas de violencia machista. En este sentido, ha destacado uno de los compromisos del programa electoral socialista, "la aprobación de una ley orgánica contra la violencia vicaria".

"También hay que tener en cuenta a muchos niños y niñas que se quedan huérfanos y que necesitan de lo público y de un Estado que nunca los abandone", ha subrayado Crespín, quien ha reivindicado que ese ha sido siempre el compromiso del PSOE y que "indiscutiblemente va a seguir siendo".

Por su parte, el candidato socialista por la provincia José Antonio Lara ha centrado su intervención en las políticas dirigidas a la juventud y ha defendido que "los jóvenes y las jóvenes necesitamos de un Gobierno que dé soluciones y respuestas a los problemas que enfrentamos hoy en día".

Lara ha reivindicado las políticas desarrolladas por el Gobierno progresista y ha puesto como ejemplo la igualdad de oportunidades para la juventud cordobesa. "Un niño que nace hoy en día aquí, en el Sector Sur, en el barrio del Guadalquivir, tiene las mismas oportunidades de desarrollo, de estudiar, de poder entrar en la universidad o de poder estudiar un FP que cualquier otro niño de otros barrios de la ciudad", ha afirmado.

El candidato socialista ha destacado también las oportunidades vinculadas a la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET), "una inversión de más de 500 millones de euros impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez en Córdoba" y que, según ha señalado, "va a suponer una reindustrialización para toda la provincia".

Por ello, Lara ha animado a los jóvenes a ejercer su derecho al voto el próximo domingo, porque "el 29 de noviembre los jóvenes también tenemos voz para decidir qué Gobierno queremos, y queremos un Gobierno que nos dé soluciones".

Finalmente, el secretario general de Juventudes Socialistas de Andalucía (JSA), Lázaro Martínez, ha reivindicado por su parte el papel de la juventud en la lucha contra la violencia machista y las desigualdades, coincidiendo con una jornada que ha calificado como "uno de los hitos" de la campaña de Juventudes Socialistas.

Martínez ha subrayado que el 25N, en plena campaña electoral, obliga a "alzar la voz de una forma unánime, contundente y clara", frente a "los discursos retrógrados y de retroceso que Partido Popular y Vox están planteando".

El dirigente de Juventudes Socialistas ha reivindicado además la implicación de los hombres en la lucha por la igualdad y ha asegurado que "los compañeros socialistas deben ser aliados de las mujeres y estar dispuestos a alzar la voz y pelear por los derechos".

"Una sociedad feminista, no solo trabaja por las mujeres, también trabaja por los hombres", ha defendido Martínez, quien ha reivindicado la corresponsabilidad y una sociedad en la que hombres y mujeres puedan afrontar la vida "en condiciones de igualdad".

Junto a ello, ha hecho un llamamiento específico a la juventud ante las distintas formas de violencia que sufren las mujeres jóvenes y ha defendido que el 29N supone "una oportunidad para frenar cualquier retroceso. Tenemos que decir que no, que el 29 de noviembre tenemos la oportunidad de pararlo", y ha concluido reclamando un Gobierno progresista "de la mano del PSOE, para continuar avanzando en las políticas de igualdad".