Archivo - Cruz Roja ayuda a una persona mayor su ejercer el derecho a voto en una imagen de archivo. - CRUZ ROJA - Archivo

CÓRDOBA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ejercer el derecho al voto puede convertirse en un reto para muchas personas mayores cuando la movilidad reducida, la falta de transporte o la soledad dificultan el desplazamiento hasta un colegio electoral. Para evitar que estas circunstancias se conviertan en una barrera para la participación, Cruz Roja pondrá a disposición de la ciudadanía el próximo domingo un servicio gratuito de acompañamiento y transporte adaptado en Córdoba, Montilla, Hinojosa del Duque, Villanueva de Córdoba y Puente Genil.

Según ha indicado la institución humanitaria en una nota, las personas usuarias serán recogidas en su domicilio o en el lugar que indiquen, trasladadas hasta su colegio electoral y acompañadas de regreso una vez hayan ejercido su derecho al voto.

El servicio, que será prestado por personal voluntario de la organización y no tendrá ningún coste para las personas usuarias está dirigido principalmente a personas mayores de 65 años con dificultades de movilidad o en situación de soledad.

Para poner en marcha este dispositivo, Cruz Roja contará con vehículos de transporte adaptado y con la implicación de equipos de voluntariado de las distintas asambleas locales participantes. En Córdoba capital, la cobertura se extenderá a todo el término municipal, incluidas las barriadas periféricas.

"Votar es un derecho fundamental y queremos que ninguna persona deje de ejercerlo por encontrarse sola o por tener dificultades para desplazarse. Con este servicio buscamos eliminar barreras y facilitar que las personas mayores puedan participar en la jornada electoral con normalidad, seguridad y autonomía", ha explicado María Torralbo, responsable provincial del Programa de Mayores de Cruz Roja.

Las personas interesadas aun pueden solicitar información o gestionar este servicio, en dos de las asambleas locales, a través del 957 654 530 o whatsapp al 671 087 262 (hasta el viernes a las 12,30 horas) en Montilla y 957 764 015 y 673 105 429 (hasta el viernes por la tarde) en el caso de Puente Genil.

Este servicio, que ya ofreció Cruz Roja en anteriores citas con las urnas, forma parte del proyecto de 'VIDA: generando vínculos de apoyo', financiado por la Consejería de Servicios Sociales, Familias e Igualdad a través de fondos correspondientes al 0,7 de la Declaración de la Renta, la llamada 'X solidaria'. No obstante, en los casos de Hinojosa del Duque -a través del proyecto 'Atención a personas con discapacidad'- y de Villanueva de Córdoba, la institución humanitaria también cuenta con el apoyo de los ayuntamientos de ambas localidades.