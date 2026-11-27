Imagen del cartel del concurso. - DEFENSORÍA INFANCIA Y ADOLESCENCIA

SEVILLA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía ha recibido un total de 313 trabajos para participar en el XIX Premio 'Así veo mis derechos', una convocatoria dirigida a los centros educativos andaluces que invita al alumnado a expresar, mediante el dibujo y el vídeo, su visión sobre los derechos de niños y adolescentes.

La Defensora del Pueblo Andaluz y Defensora de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, Marta Bosquet, ha agradecido la respuesta de la comunidad educativa y ha destacado la importancia de que niños, niñas y adolescentes conozcan sus derechos, reflexionen sobre ellos y puedan expresarlos con su propia mirada, según ha destacado en una nota de prensa.

Del total de proyectos presentados, 255 corresponden a la modalidad de dibujo. De ellos, 94 han sido realizados por alumnado de primero a tercero de Educación Primaria, 143 por escolares de cuarto a sexto y 18 proceden de aulas específicas o centros de educación especial.

La modalidad de vídeo, destinada a trabajos colectivos del alumnado de Educación Secundaria, ha recibido 58 proyectos. Los trabajos proceden de las ocho provincias andaluzas. Cádiz encabeza la participación con 66 proyectos, seguida de Córdoba, con 45, y Málaga, con 43. Granada, Jaén y Sevilla aportan 40 trabajos cada una, mientras que Huelva presenta 20 y Almería, 19.

Ante el elevado número de trabajos recibidos, el jurado se reunirá el próximo 16 de diciembre para deliberar y emitir su fallo. A continuación, la Defensoría comunicará el resultado a los centros educativos participantes.

Bosquet ha valorado la creatividad y el compromiso reflejados en las propuestas y ha reconocido especialmente la implicación del alumnado, el profesorado y los centros.

La Defensora ha señalado que esta participación permite escuchar la voz de la infancia y conocer cómo percibe sus derechos y los principales retos que afectan a su vida cotidiana. La convocatoria cuenta con la colaboración de Save the Children y Unicef y se integra en las actuaciones que desarrolla la Defensoría de la Infancia y Adolescencia para divulgar y promover los derechos de las personas menores de edad en Andalucía.

En cada una de las dos categorías de dibujo, el alumno o alumna que resulte ganador recibirá un iPad con conexión wifi, mientras que su centro educativo obtendrá 1.000 euros en material escolar.

En la modalidad de vídeo, el alumnado ganador dispondrá de 1.300 euros para realizar una actividad escolar o similar, y el centro recibirá igualmente 1.000 euros en material escolar. Además, la Defensoría podrá conceder un accésit de hasta 300 euros en cada modalidad y grupo.

Los trabajos recibidos se publicarán posteriormente en la web del XIX Premio 'Así veo mis derechos' y todos los centros participantes recibirán un certificado acreditativo de su participación.