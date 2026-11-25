La delegada del Gobierno de España en Andalucía, Mabel Mayo, en imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Andalucía, Mabel Mayo, ha advertido este miércoles, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, de que "no podemos permitir que se banalice, se justifique o se niegue una violencia que sigue arrebatando vidas y destrozando familias". Asimismo, ha expresado su preocupación por la normalización del acoso y el control y ha señalado que las redes sociales y las nuevas tecnologías abren "nuevos cauces" para la violencia machista.

En declaraciones difundidas a medios con motivo del 25N, Mayo ha recordado a todas las mujeres víctimas de esta violencia y ha señalado que su origen está "en la desigualdad y en la idea de que a las mujeres se nos puede controlar, someter o dominar".

"Nos preocupa mucho la normalización de determinados comportamientos machistas, del acoso y del control, así como los discursos que cuestionan una realidad que, como sociedad, no podemos ignorar", ha afirmado la delegada, quien ha añadido que "la nostalgia de un pasado en blanco y negro no puede marcar nuestro futuro".

Mayo ha defendido que erradicar la violencia contra las mujeres es "una responsabilidad colectiva" que interpela "a todas las generaciones, a hombres y mujeres, a las instituciones y al conjunto de la sociedad".

"No podemos hablar de una sociedad plenamente libre mientras haya mujeres que tengan que modificar sus hábitos, condicionar sus decisiones o renunciar a sus proyectos de vida por miedo a sufrir violencia", ha concluido.