Archivo - Coche de la Policía Nacional. - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a un hombre como presunto autor de un robo con violencia e intimidación cometido a finales de octubre en una concurrida calle comercial de la zona de Ciudad Jardín, donde supuestamente trató de arrebatar un ordenador portátil a un joven tras amenazarle y advertirle de que iba a sacar una navaja.

Según informa la Policía en una nota, los hechos ocurrieron el pasado día 28 de octubre, en plena hora de afluencia de público, cuando la víctima se disponía a entrar en un establecimiento con el ordenador bajo el brazo y un hombre, sin mediar palabra, la empujó por la espalda y trató de arrebatárselo de un fuerte tirón.

Ante la resistencia del joven, el agresor no dudó en amenazarle y en anunciarle que iba a sacar una navaja para intimidarle durante el forcejeo. La reacción de varias personas que presenciaron la escena resultó decisiva. Su rápida intervención en auxilio de la víctima obligó al asaltante a desistir y a huir a la carrera, sin conseguir llevarse el ordenador.