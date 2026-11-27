La subdelegada del Gobierno de España en Córdoba en funciones, Raquel Casado, detalla las características del operativo previsto para las Elecciones Generales del próximo domingo, 29 de noviembre, que movilizará a 2.270 personas, ante 648.812 votantes. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE ESPAÑA EN CÓRDOBA

CÓRDOBA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La subdelegada del Gobierno de España en Córdoba en funciones, Raquel Casado, ha detallado este viernes las características del operativo previsto para las Elecciones Generales del próximo domingo, 29 de noviembre, que movilizará a 2.270 personas, entre efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía Local y personal de la Administración. "Un dispositivo coordinado con las autoridades locales para facilitar el correcto desarrollo de la jornada electoral y velar por la seguridad de todos los ciudadanos", ha señalado.

En cuanto al desglose del operativo, Casado ha precisado en rueda de prensa que el dispositivo de seguridad estará integrado por 1.832 efectivos: 665 agentes de la Policía Nacional, 1.019 de la Guardia Civil y 148 policías locales. A estos efectivos se incorporan otros 438 representantes de la Administración y empleados públicos que participarán en la organización y coordinación de la jornada electoral.

Casado ha subrayado que, "junto al personal encargado de la organización y la seguridad, los 8.604 ciudadanos designados para integrar las mesas electorales, entre titulares y suplentes, constituyen una pieza fundamental del dispositivo". En este sentido, ha destacado que "la coordinación de todos estos participantes permitirá hacer efectivo el derecho al sufragio en todos los puntos de Córdoba, con independencia del lugar de residencia de los votantes".

De los 38,6 millones de españoles con derecho a voto este próximo 29N, un total de 648.812 son cordobeses, 627.827 electores residen en la comunidad (CER) y 20.985, en el extranjero (CERA). Entre todos ellos se encuentran los 21.007 nuevos votantes que participen en los comicios por haber cumplido los 18 años.

La subdelegada ha detallado también los medios materiales y la infraestructura habilitados para la jornada electoral, que contará con diez Juntas Electorales de Zona, 402 colegios, 956 mesas, 1.912 urnas y 2.868 cabinas. A estos recursos se suman 1.431.000 de sobres y 438 tablets para la transmisión de datos.

En materia de accesibilidad, ha resaltado la disponibilidad de 46 'kits' de voto en braille y ha subrayado, como principal novedad que, en esta convocatoria, las personas con discapacidad visual han podido solicitar y recibir estos 'kits' directamente en sus domicilios, facilitando así el ejercicio de su derecho al voto. Los colegios contarán, además, con cartelería para facilitar la accesibilidad cognitiva para aquellas personas que lo necesiten.

Los miembros de las mesas podrán informarse y consultar sus dudas en los 14.442 manuales de instrucciones distribuidos con las normas, derechos y deberes de la jornada electoral. Por su parte, los representantes de la AGE contarán con un total de 438 dispositivos transmisores de datos, que servirán para grabar y remitir en tiempo real las incidencias desde las aperturas de mesas, a las 09,00 horas, hasta el cierre, a las 20,00 horas.

También podrán transmitir la información relacionada con la constitución de las mesas, incidencias que se pudieran producir durante la jornada electoral y el envío de los resultados de los escrutinios. Los datos del proceso electoral se podrán consultar en la web habilitada para las elecciones generales de 2026: 'https://29neleccionesgenerales.es/'.