Archivo - Urna electoral - JOSE L.SANCHEZ - Archivo

GRANADA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha diseñado un dispositivo especial con una treintena de profesionales municipales y un refuerzo especial de 92 agentes de la Policía Local con motivo de las elecciones generales del domingo. El mismo estará encargado de dirigir, controlar y ejecutar las tareas antes, durante y después de la jornada electoral para garantizar el correcto desarrollo de la misma, la atención a la ciudadanía y la cobertura de posibles incidencias.

El dispositivo estará coordinado por el secretario general del Ayuntamiento, que actúa como delegado de la Junta Electoral de Zona, y contará con un equipo específico integrado por 13 profesionales encargados del seguimiento y ejecución del proceso electoral, entre los que se encuentran responsables jurídicos y administrativos de distintas áreas municipales.

Junto a este equipo coordinador, el Consistorio granadino movilizará también a personal de distintos servicios municipales para garantizar el funcionamiento operativo de la jornada. En concreto, siete operarios del área de Oficios se encargarán del montaje y desmontaje de cabinas y urnas, la apertura de colegios electorales, el traslado de material y la resolución de incidencias logísticas.

Junto a ellos, el Ayuntamiento habilitará personal específico para la atención presencial y telefónica de consultas ciudadanas relacionadas con el censo y el proceso electoral a través del Servicio de Padrón en la Secretaría del Consistorio (958 248 108 y 958 248 149) y en el edificio administrativo de Mondragones (958 248 159 y 958 248 126), así como equipos técnicos para resolver posibles incidencias informáticas o eléctricas en los colegios electorales.

El dispositivo contará, además, con la participación del servicio de Parque Móvil y la colaboración directa de agentes de Policía Local de apoyo a la Secretaría General para labores de supervisión y coordinación logística.

En materia de seguridad, el Ayuntamiento desplegará un operativo extraordinario de Policía Local formado por 92 agentes que revisarán la constitución de las 285 mesas a los 109 Colegios Electorales y que luego se distribuirán durante toda la jornada específicamente entre 20 colegios, reforzando además los servicios ordinarios del cuerpo.

Además, y como parte de las medidas de accesibilidad, el Ayuntamiento ha habilitado también un servicio especial y gratuito de transporte adaptado destinado a personas con movilidad reducida o dificultades de desplazamiento que necesiten acudir a su colegio electoral y que han solicitado 67 personas.