El presidente del PP de Jaén, Erik Domínguez ejerciendo su derecho al voto - PP DE JAÉN

JAÉN 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente provincial del PP de Jaén, Erik Domínguez, ha animado este domingo a los jiennenses a acudir a las urnas y participar "de forma masiva" en una jornada electoral que ha calificado de "histórica" para el futuro de la provincia y del conjunto de España.

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, tras ejercer su derecho al voto en Guarromán, ha señalado que "hoy se celebra la gran fiesta de la democracia" y ha apelado a todos los ciudadanos a votar con libertad y responsabilidad.

En este sentido, Domínguez ha agradecido el trabajo de los miembros de las mesas electorales, interventores, apoderados y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, destacando su labor para que la jornada transcurra "con absoluta normalidad".

Por su parte, el número uno del PP de Jaén al Congreso, Luis Mariano Camacho, ha ejercido su derecho al voto en el colegio General Castaños de Bailén, acompañado del presidente provincial.

Al hilo, Camacho ha subrayado que hoy es "un día grande para la democracia y para España" y tras agradecer el esfuerzo de quienes participan en el dispositivo electoral, ha animado a los ciudadanos a acudir a las urnas "con memoria y sin miedo", convencido de que la participación fortalece la democracia y el futuro común.

Finalmente, el cabeza de lista del PP de Jaén al Senado, Juan Diego Requena, ha destacado que "cada voto cuenta y cada voto importa" y ha pedido a los jiennenses que hagan oír su voz en una jornada que ha deseado que transcurra "con tranquilidad, respeto y convivencia", agradeciendo igualmente la implicación de todos los que hacen posible este día democrático.