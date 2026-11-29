JAÉN 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Con el 62,29 por ciento escrutado, el PP gana las elecciones generales en Jaén y consigue dos escaños en el Congreso de los Diputados, logrando un 35,58 por ciento los votos. Se mantiene de momento con los mismos escaños obtenido en las elecciones de julio de 2023, cuando obtuvo el 37,32 por ciento de los votos.

Por su parte, el PSOE consigue dos diputados, los mismos que en julio de 2023. En 2023 logró un 36,29% de respaldo en las urnas.

Así se desprende los datos del escrutinio al 62,29 por ciento, conultado en la página web del Ministerio del Interior.

Vox repite como tercera fuerza con un escaño con un apoyo del 20,34 por ciento y un escaño. En 2023, alcanzó el 14,76% de los votos.

Esas son las tres únicas fuerzas que, con ese porcentaje escrutado, logran escaños por la provincia de Jaén.

Adelante Andalucía, que en las generales de julio de 2023 sólo concurrió por la provincia de Cádiz, irrumpe como cuarto partido con el 20,27 por ciento de los votos, insuficientes para lograr diputado en el Congreso por Jaén.

No alcanzan representación en la Cámara Baja por Jaén Frente Amplio y Podemos, pese a lograr el 2,01 y el 0,29% de los votos, respectivamente. En julio de 2023 tampoco lograron escaño en el Congreso por la provincia bajo las siglas de Sumar pese a alcanzar el 7,95% de los sufragios.