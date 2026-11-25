La película concebida, producida, dirigida y rodada en Granada llega al Festival Internacional de Cine Premios Lorca con diez nominaciones. - COMUNICACIÓN 'HIJO DE LA RUINA'

GRANADA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

'Hijo de la ruina', una película concebida, producida y rodada íntegramente en la provincia de Granada va tener su estreno andaluz este jueves en el marco del Festival Internacional de Cine Premios Lorca de Granada. Se trata de un thriller de acción del que destacan que nace con la ambición de demostrar que desde Granada se puede hacer cine de género "con una elevada exigencia técnica y artística, capaz de competir en el circuito cinematográfico nacional e internacional".

Así lo señala el equipo de comunicación de esta producción en un comunicado, en el que valoran que la película, ópera prima de Francisco Yélamos Martín (Pinos Puente, 1989), constituye "una apuesta cinematográfica sin precedentes por su planteamiento y ambición dentro del audiovisual granadino".

Su estreno, a nivel andaluz, en los Premios Lorca, a los que llega avalada por diez nominaciones, marca el inicio de su recorrido promocional y su salto al circuito de festivales cinematográficos. Según apuntan, se trata de la película con más nominaciones en la historia de estos premios, "que además viene precedida de gran expectación después de vender todas las entradas del estreno en solo una semana".

Producida por Chiflausen con Llatzer Morote a los mandos, 'Hijo de la Ruina' es una de las apuestas más ambiciosas del audiovisual granadino por el cine de acción, un género poco explorado en las producciones independientes andaluzas y que plantea importantes desafíos tanto desde el punto de vista técnico como interpretativo.

'Hijo de la Ruina' cuenta la historia de Lorenzo, un hombre atrapado entre las deudas y las falsas promesas de dinero fácil que, ante una situación desesperada, se verá envuelto en una espiral de violencia y decisiones que pondrán a prueba sus vínculos familiares. Con una narrativa marcada por la tensión y la acción, la película profundiza también en las relaciones entre hermanos, las heridas del pasado y los límites de la lealtad familiar, construyendo un thriller con un importante trasfondo dramático.

SELLO GRANADINO

Uno de los grandes elementos diferenciales de 'Hijo de la Ruina' es su marcado carácter granadino. Desde la dirección y la producción hasta los equipos técnicos y artísticos, el proyecto reivindica el potencial de los profesionales del sector audiovisual de la provincia y su capacidad para afrontar producciones cinematográficas de gran exigencia.

La película cuenta en su reparto con Abraham Montufo, Agus Ibarra, Genis Campillo, Charo Castellano, Aurel Chirita, Carmen Roma, Jafet Juguera, Pedro Nistal, Juan Juguera, Anuska Martínez y David Montero, además de la participación especial del actor granadino Antonio Velázquez.

El guion está firmado por Francisco Yélamos y Llatzer Morote. La dirección de fotografía corre a cargo de Natalia Martín Romero y Ruz Polonio; el montaje, de Josechu Laguna y Francisco Yélamos; y la banda sonora original lleva la firma de Ángel López Carreño. Además, la canción original es un trabajo de Jose Luis Caballero.

La producción ha contado, además, con profesionales especializados en escenas de acción, especialistas de riesgo, efectos especiales, efectos visuales, maquillaje de caracterización y diseño sonoro, departamentos fundamentales para afrontar las exigencias de un largometraje de estas características.

Desde sus inicios, el proyecto se ha planteado como una oportunidad para poner en valor el talento cinematográfico existente en Granada y demostrar que es posible desarrollar producciones de acción y suspense fuera de los grandes centros de la industria audiovisual española.

Con 'Hijo de la Ruina', Francisco Yélamos da el salto al largometraje tras más de una década de trayectoria cinematográfica, durante la que ha obtenido numerosos reconocimientos por sus trabajos como director y guionista.

El cineasta granadino ha trabajado con intérpretes como Nacho Guerreros y Jordi Sánchez, y cuenta en su trayectoria con un Premio Canal Sur y tres Premios Lorca, entre otros galardones.

Uno de sus trabajos más destacados es el cortometraje 'Grooming', que ha conseguido 60 selecciones en festivales de 15 países y ocho premios, participando también en certámenes calificadores para los Premios Goya.

De formación fundamentalmente autodidacta, Yélamos reivindica el aprendizaje a través de la experiencia y del propio proceso creativo: "Puedo presumir de que he aprendido a hacer cine, haciendo cine", asegura.

Además de aportar el talento humano que hace posible la película, Granada está presente a través de sus localizaciones, paisajes y espacios, integrados en la narrativa y en la estética visual del largometraje.

El proyecto ha contado con el respaldo de la Diputación de Granada y Film in Granada, así como con la colaboración del Ayuntamiento de Motril, el Museo del Azúcar de Motril, el Ayuntamiento de Dílar y varias empresas y entidades de la provincia que han contribuido a hacer realidad la producción.