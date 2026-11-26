Expertos y administraciones debaten en Sevilla sobre la compatibilidad entre minería y protección del agua. - GRAYLING

SEVILLA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El salón de actos de la Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación de la Junta de Andalucía ha acogido este jueves la celebración de la jornada 'El agua en la mina: su presencia y gestión', un encuentro impulsado de manera conjunta por el Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Sur, Inerco, la Asociación Nacional de Ingenieros de Minas, la Asociación por el Agua en Andalucía, la Universidad de Sevilla y la Asociación Superior de Ingeniería de Andalucía (Asian), que tiene como*objetivo abordar la compatibilidad entre la actividad minera y la protección de los recursos hídricos desde una perspectiva científica, técnica y normativa.

La inauguración ha contado con la participación del director general de Minería Sostenible y Ciencia de las Materias Primas de la Junta de Andalucía, Jesús Portillo, que ha agradecido el impulso de esta jornada, el decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Sur y presidente de Asian, Juan Ignacio López-Escobar Fernández; el presidente de Inerco, Pedro Marín Aranda, el Decano del Colegio de Ingenieros Industriales, Juan Carlos Durán Quintero y el Decano del Colegio de Ingenieros agrónomos de Andalucía, Jerónimo Cejudo Galán, ha informado la organización en una nota.

Durante su intervención, López-Escobar ha reivindicado la responsabilidad de los profesionales de trasladar el conocimiento científico a la sociedad con transparencia y honestidad. En relación con las informaciones sobre los vertidos mineros en Andalucía, el decano ha defendido el carácter técnico y científico del encuentro, señalando que "frente al miedo, la única respuesta seria es el conocimiento". Asimismo, ha anunciado la elaboración de un documento de síntesis que recogerá las aportaciones de los especialistas y que se hará llegar a ayuntamientos, pescadores, agricultores, colectivos afectados y medios de comunicación, "porque el conocimiento que no se comparte no sirve a la sociedad".

"El agua y la mina no son enemigas; han caminado juntas desde el origen de la humanidad. El agua es la fuente de la vida y la mina es la fuente de la civilización", ha afirmado López-Escobar. Juan Carlos Durán ha hecho hincapié en que los grandes desafíos no se resuelven desde posiciones ideológicas sino mediante conocimiento, innovación, mejora continua y transparencia. "El 23% de la superficie agraria útil de regadío produce el 70% del PIB agrario. No podemos depender del agua que cae del cielo, hacen falta infraestructuras para el almacenamiento, transporte, cuidado y conservación del agua" ha afirmado Jerónimo Cejudo.

Pedro Marín ha incidido en que hablar de minería es hablar de transición energética y competitividad. "Los minerales son esenciales pero la minería también implica una gestión responsable del territorio y del agua. El debate no debe plantearse como una elección entre minería o protección del agua. En Inerco sabemos que la sostenibilidad de una mina se construye desde el principio: desde el conocimiento del territorio, la hidrogeología y el propio diseño del proyecto." Jesús Portillo ha ofrecido, además, la conferencia inaugural*del encuentro bajo el título: "El sector minero andaluz: situación actual y perspectivas de futuro", en la que ha abordado la situación actual y las perspectivas de futuro del sector minero andaluz.

"Andalucía tiene un papel protagonista como región minera tanto a nivel nacional como en Europa gracias a su industria extractiva moderna, responsable y segura", ha señalado Portillo, quien ha recordado que la comunidad cuenta con 479 explotaciones activas, que generan unos 8.000 empleos directos y una producción superior a los 1.200 millones de euros. Asimismo, ha incidido en la importancia del cumplimiento de los estándares ambientales y la necesidad de "disponer de una política minera que permita conjugar el impulso de la actividad con el compromiso social y su despliegue en entornos colaborativos".

El programa de la jornada contempla catorce ponencias técnicas distribuidas en tres sesiones y una mesa redonda, con el objetivo de compartir experiencias reales, investigaciones científicas y soluciones tecnológicas aplicadas a la gestión del agua en la minería. El régimen jurídico de las aguas de mina ha centrado la primera sesión técnica, a cargo de Miguel Uceda Rozas, asesor jurídico del Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas. Posteriormente, especialistas de CRN Consultores y Amphos 21 han abordado la caracterización hidrogeológica de los emplazamientos mineros y la gestión del ciclo del agua en la actividad minera.

Durante la mañana también se han presentado investigaciones sobre la calidad del agua en los lagos mineros y la aplicación de modelos matemáticos para estudiar el comportamiento de las aguas en distintos contextos geológicos. Especial atención ha recibido el estuario del Guadalquivir, con la intervención de César Vilas Fernández, de Ifapa, quien ha abordado los efectos a largo plazo de la gestión hídrica sobre la ecología y la biodiversidad del estuario.

Las intervenciones de esta tarde estarán centradas en la gestión integral de las aguas, sus retos e innovaciones. Benito Navarrete Rubia y Eladio Romero González, de la Universidad de Sevilla, analizarán la evolución del estado medioambiental del estuario del Guadalquivir en el área de influencia de los vertidos mineros, mientras que José Morillo Aguado, catedrático de Tecnologías del Medio Ambiente de la misma universidad, abordará la presencia de metales en aguas, sedimentos y peces del estuario. También se expondrán soluciones para el tratamiento de aguas ácidas, los sistemas de gestión de efluentes y los programas de vigilancia ambiental, así como experiencias concretas vinculadas a proyectos mineros.

El encuentro concluirá con una mesa redonda sobre legislación minera, agua y medio ambiente, moderada por Encarnación Montoya Martín, catedrática de derecho administrativo de la Universidad de Sevilla, que reunirá a representantes de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, la Junta de Andalucía y especialistas del ámbito jurídico y medioambiental. El decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Sur, Juan Ignacio López-Escobar Fernández, será el encargado de la clausura.