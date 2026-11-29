El presidente del PP de Granada, Francis Rodríguez, vota en su pueblo, Alhendín, junto al secretario general de la formación provincial y cabeza de lista al Congreso, Jorge Saavedra. - PP GRANADA

ALHENDÍN (GRANADA), 29 (EUROPA PRESS)

El presidente del Partido Popular (PP) en Granada, Francis Rodríguez, ha llamado a la población a votar este domingo en las elecciones generales teniendo en cuenta "la Granada y la España que se quiere".

Así, Rodríguez ha ejercido su derecho al voto estos comicios en un colegio electoral ubicado en su municipio, Alhendín, donde ha estado acompañado del secretario general del PP granadino y cabeza de lista al Congreso, Jorge Saavedra, así como del alcalde del pueblo y el presidente local 'popular'.

"Hoy celebramos la fiesta de la democracia. Hoy decidimos qué España queremos, hoy decidimos qué Granada queremos, y la verdad es que yo solo puedo animar a la provincia de Granada a que salga a votar, a que participe, a que celebremos el gran día de la fiesta de la democracia y tengamos muy claro esa España y esa Granada que queremos", ha dicho.

Además ha agradecido a quienes velan porque la jornada rectoral se desarrolle con normalidad y a las más de 2.500 personas que representan a su partido en las mesas electorales en la provincia.