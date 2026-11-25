El líder de IU-A y candidato de Frente Amplio, Toni Valero, junto al candidato por Granada, Jesús Hernández, ha criticado la "privatización sanitaria" del PP y ha puesto el ejemplo de una paciente que lleva casi 100 días esperando una respuesta del SAS. - FRENTE AMPLIO

GRANADA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Andalucía y candidato del Frente Amplio, Toni Valero, ha defendido este miércoles en Granada la necesidad de proteger el sistema público de salud y revertir las privatizaciones y externalizaciones que han emprendido los gobiernos con el PP de Andalucía y de Madrid. Además ha dicho que hay pacientes que acumulan mil días de espera en el sistema sanitario para ser atendidos.

Valero ha puesto de ejemplo el caso de Ana González, en el que, según han señalado, lleva casi mil días esperando una respuesta del Servicio Andaluz de Salud. "Su caso evidencia el deterioro de la atención sanitaria y el drama que las listas de espera suponen para miles de pacientes en Andalucía", según ha criticado Frente Amplio.

Una situación que atribuyen a la que han calificado como "nefasta" gestión del Gobierno de Juanma Moreno y frente a la que la coalición de izquierda plantea medidas para garantizar una atención sanitaria pública en plazos razonables.

Valero ha advertido de que el PP y Vox quieren convertir la sanidad "en un negocio para unos pocos", y ha alertado de que ambos partidos "van a desguazar la atención sanitaria". Un ejemplo de ello, según ha señalado, está ocurriendo en Andalucía y en la Comunidad de Madrid. En este sentido, ha acusado a Moreno y a Ayuso de "aplicar sin piedad el plan de desmantelar la sanidad pública para que Quirón y otras empresas hagan negocio con nuestra salud".

"Tenemos claro que en Andalucía y en el conjunto del país hay que tener una sanidad pública que blinde la atención a toda la población, y en esto queremos ser muy claros: no somos equidistantes, no arrastramos los pies de la derecha", ha subrayado Valero.

El candidato de izquierdas ha recordado que el programa de Frente Amplio contempla incrementar la financiación en Sanidad hasta alcanzar el 8% del PIB, además de reforzar la Atención Primaria y ampliar las prestaciones públicas para que la ciudadanía no tenga que asumir de su bolsillo servicios como el dentista, los audífonos, la ortodoncia o la reproducción asistida.

MEDIDAS PARA REDUCIR LAS LISTAS DE ESPERA

Según recoge Frente Amplio, el caso de Ana González Águila, de 26 años, afectada por los retrasos de la sanidad pública andaluza, está teniendo consecuencias que ella misma reconoce que son "irreversibles" por las limitaciones que la situación le está provocando en su vida cotidiana. "No puedo vivir sin dolor", ha reconocido al tiempo que ha exigido el cumplimiento de sus derechos como paciente.

Ante esta situación, la coalición de izquierdas se ha comprometido no solo a reducir la demora en la atención sanitaria y aumentar las plantillas, sino también a introducir medidas de transparencia para impedir que "se maquillen las estadísticas sobre retrasos en la asistencia".

El candidato de Frente Amplio por Granada, Jesús Fernández, se ha referido a la necesidad de "establecer indicadores de calidad para saber qué lista de espera tenemos en cada momento".

Para la formación de progreso, el tiempo de espera debe empezar a contar desde el momento en que el médico indica una operación o una prueba diagnóstica, y no cuando el centro hospitalario consigue programar una cita o tramitar su inscripción.

Así, señalan que los hospitales tendrán un plazo máximo de cinco días para inscribir al paciente en el registro, pero no podrán retrasar la fecha de inicio del cómputo alegando falta de disponibilidad en sus agendas. "Con esta medida se pretende evitar que las estadísticas oficiales oculten el tiempo de espera que realmente soportan los ciudadanos, además de prohibir las listas paralelas o de "paso B", que afectan a los pacientes que esperan asistencia y quedan fuera del registro oficial", exponen.

Fernández ha indicado que entre las principales novedades del programa de Frente Amplio figura la inclusión, por primera vez, de los tiempos de espera en atención primaria (medicina de familia, pediatría y enfermería) y en salud mental, junto con el compromiso de incrementar las intervenciones quirúrgicas y las pruebas diagnósticas.

También se garantizará que los pacientes derivados a centros concertados sigan en el registro oficial hasta recibir asistencia, y se planificará una mayor periodicidad en la publicación de datos e indicadores de demora.