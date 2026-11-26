Participantes en el proyecto CyberHER en Jaén - FUNDACIÓN INNOVASUR

JAÉN 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Innovasur ha acogido en Jaén el encuentro internacional del proyecto CyberHER, una iniciativa cofinanciada por el programa Erasmus+ de la Unión Europea que tiene como objetivo despertar vocaciones tecnológicas entre las mujeres jóvenes y favorecer su incorporación a las profesiones STEM --ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas--.

El encuentro, de dos días de duración, ha reunido a un total de 60 chicas procedentes de institutos de la provincia de Jaén y de centros educativos de Chipre y Rumanía. Con esta iniciativa, la fundación busca reforzar su apuesta por acercar el conocimiento tecnológico a las nuevas generaciones y contribuir a reducir la brecha de género en sectores con una creciente demanda de profesionales cualificados.

El gerente de la Fundación Innovasur, José M.ª Ruiz, ha destacado que desde la entidad trabajan para que la formación tecnológica sea "una oportunidad real para todas las personas" y para que el talento joven pueda desarrollar su futuro profesional en sectores como la inteligencia artificial y la ciberseguridad.

"Con CyberHER queremos contribuir, además, a que cada vez más chicas conozcan estas profesiones, encuentren referentes y descubran que tienen un espacio en ellas", ha señalado Ruiz, al tiempo que ha valorado la capacidad de conectar educación, tecnología y oportunidades tanto a nivel provincial como europeo.

La programación del evento comenzó con una gymkhana tecnológica en inglés por el casco histórico de Jaén. A través de diferentes retos vinculados a las leyendas y monumentos de la ciudad --desde la Plaza de las Batallas hasta los Baños Árabes, pasando por San Ildefonso, la Catedral y el Lagarto de la Magdalena--, las participantes descubrieron conceptos de ciberseguridad y trabajaron en equipos internacionales.

Durante la segunda y última jornada, las instalaciones de la Fundación Innovasur acogieron una sesión centrada en la formación y el acercamiento a las profesiones tecnológicas.

Entre las actividades ha destacado la mesa redonda 'Women in Cyber Leadership', en la que han participado Ángela Escobar, investigadora del grupo Simidat de la Universidad de Jaén y CEO de Laguun; Marta E. Gavilán, Cybersecurity Architect en Innovasur; y María Hidalgo, Software Engineer en la misma firma. Todas ellas compartieron sus experiencias profesionales para ofrecer referentes femeninos al alumnado.

El proyecto CyberHER cuenta con la participación de la Fundación Innovasur, la asociación rumana AIPT Imago Mundi, el centro IMS Private School de Chipre y Grupo Consule. Asimismo, dispone del apoyo de la Fundación CaixaBank, la Diputación de Jaén y la Universidad de Jaén, junto con la colaboración de los institutos de educación secundaria (IES) Virgen del Carmen, Oretania, Los Cerros (Úbeda), El Olivo y Fuentezuelas.

La iniciativa continuará durante los próximos meses a través de un itinerario formativo en línea compuesto por cuatro módulos: introducción a la ciberseguridad, sistemas y ciberseguridad básica, ciberseguridad aplicada y habilidades transversales. El siguiente encuentro internacional presencial de este programa tendrá lugar en Chipre en febrero de 2027.