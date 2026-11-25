Fundación ONCE y el Fondo Social Europeo conmemoran 25 años de colaboración con el proyecto 'Lo que no te conté en estos años'. - INSERTA EMPLEO

SEVILLA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Fundación ONCE y el Fondo Social Europeo conmemoran 25 años de colaboración con el proyecto 'Lo que no te conté en estos años', que reúne 25 historias reales de personas con discapacidad cuyas vidas han cambiado gracias a las oportunidades de formación, empleo y desarrollo personal impulsadas a través de la alianza.

La iniciativa, que cuenta con un libro y una web con videotestimonios, incluye las experiencias de varias personas vinculadas a Andalucía, cuyos relatos reflejan el impacto de la inclusión laboral en su autonomía, confianza y calidad de vida, según ha detallado la Fundación ONCE e Inserta Empleo en una nota.

'Lo que no te conté en estos años' pone rostro a los resultados de un cuarto de siglo de trabajo conjunto por la inclusión laboral de las personas con discapacidad. A través de 25 testimonios, la iniciativa recoge las experiencias de mujeres y hombres de distintas edades, procedencias y tipos de discapacidad que han logrado superar barreras, desarrollar su talento y construir nuevos proyectos de vida gracias a la formación y al empleo.

De este modo, la colaboración entre ambas entidades ha contribuido a generar miles de oportunidades, mediante iniciativas de formación, orientación laboral, intermediación con empresas y acompañamiento personalizado.

Más allá de los resultados en términos de empleabilidad, este trabajo ha permitido reforzar la autonomía, la confianza y la participación social de quienes han encontrado en el empleo una vía para transformar su futuro. "Ese es el verdadero balance de estos 25 años, las miles de personas con discapacidad que, a través del trabajo de Fundación ONCE e Inserta Empleo, y el apoyo del Fondo Social Europeo, se formaron, encontraron empleo, confianza y autonomía", ha destacado el vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán.

Por su parte, la directora general adjunta de la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión (DG EMPL) de la Comisión Europea, Andriana Sukova, ha asegurado que "gracias a esta alianza, miles de personas con discapacidad han accedido a formación, empleo y oportunidades para desarrollar su talento y reforzar su autonomía". Pero, sobre todo, "han podido ejercer plenamente sus derechos en igualdad de condiciones", ha destacado.

Además, "la inclusión no radica únicamente en eliminar obstáculos. Significa reconocer el valor de cada persona, generar oportunidades para que pueda desarrollar sus capacidades y construir sociedades que aprovechen plenamente la riqueza de la diversidad humana", ha explicado.

Al hilo, detrás de cada una de las historias recogidas en el libro hay experiencias de esfuerzo, obstáculos superados y momentos que marcaron un antes y un después en la vida de sus protagonistas. Desde quienes tuvieron que reinventarse profesionalmente tras una discapacidad sobrevenida hasta quienes encontraron su primer empleo. Sus relatos muestran distintas formas de afrontar las dificultades y construir su propio futuro.

TESTIMONIOS

Entre los testimonios que recoge el libro se encuentra el de David Torrejón, nacido en Sevilla en 1984, quien, con una discapacidad reconocida del 65%, encontró en Fundación ONCE e Inserta Empleo el apoyo necesario para mejorar sus oportunidades laborales.

Tras conocer la entidad a través de unos compañeros, decidió inscribirse en su bolsa de empleo y participó en distintas acciones formativas, entre ellas cursos de auxiliar de oficina y limpieza de superficies, que le permitieron adquirir nuevas competencias y prepararse para acceder al mercado laboral.

Como resultado de la formación y al acompañamiento personalizado recibido, David ha podido desarrollar su trayectoria profesional en puestos de reposición, limpieza y mantenimiento de máquinas. Una oportunidad que ha contribuido a "reforzar su confianza, autonomía y motivación personal".

En esta línea, David ha explicado que "el trabajo me ayuda mucho, tengo una discapacidad del 65%, pero me manejo muy bien en el día a día, gracias a que he recibido mucha estimulación".

Por otra parte, el libro también destaca la historia de Pedro Manuel Muñoz. Llegó a Sevilla cuando apenas tenía unas semanas de vida, después de nacer en Suiza en 1975, donde residían sus padres. Con una discapacidad reconocida del 65%, encontró en Inserta Empleo una oportunidad para incorporarse al mercado laboral mediante un proceso de empleo con apoyo que le permitió acceder a un puesto de trabajo adaptado a sus necesidades y desarrollar una mayor autonomía personal.

Con el acompañamiento de los profesionales de Inserta Empleo y la colaboración de la empresa, Pedro Manuel consiguió un empleo que le ha permitido establecer una rutina, ampliar sus relaciones sociales y reforzar su bienestar emocional. "El trabajo que tengo me lo buscó Inserta, un empleo con apoyo de cuatro horas haciendo tareas de limpieza y que me gusta mucho", ha indicado.

En definitiva, las historias de David y Pedro Manuel ponen de manifiesto que el impacto de la inclusión laboral va mucho más allá de conseguir un puesto de trabajo: supone ganar autonomía, reforzar la autoestima, ampliar las relaciones sociales y construir nuevas oportunidades de futuro.

A lo largo de estos 25 años, la colaboración entre Fundación ONCE y el Fondo Social Europeo ha demostrado cómo el compromiso europeo con la cohesión social y la igualdad de oportunidades puede traducirse en mejoras concretas en la vida de las personas con discapacidad.

Una alianza que ha permitido acercar la formación y el empleo a miles de personas, favoreciendo su participación plena en la sociedad.

Este aniversario supone también un reconocimiento al trabajo de los profesionales de Inserta Empleo, a las empresas colaboradoras y, especialmente, a las personas que han protagonizado estas historias.

Su esfuerzo y sus logros reflejan el verdadero alcance de una colaboración que ha contribuido a derribar barreras y abrir nuevas posibilidades de desarrollo personal y profesional.

Con 'Lo que no te conté en estos años', Fundación ONCE y el Fondo Social Europeo ponen en valor el camino recorrido y renuevan su compromiso de seguir generando oportunidades para que las personas con discapacidad puedan desarrollar su talento, acceder al empleo y construir su futuro en igualdad de condiciones.

FUNDACIÓN ONCE E INSERTA EMPLEO

Fundación ONCE es la principal entidad social española que trabaja para la plena inclusión de las personas con discapacidad con el desarrollo de iniciativas y programas en los campos del empleo, la formación, así como la accesibilidad y el diseño para todos con el fin de impulsar entornos, productos y servicios globalmente accesibles.

Así, Fundación ONCE puso en marcha la organización Inserta Empleo, que es la entidad de recursos humanos experta en la atención a las personas con discapacidad y que centra su actividad en mejorar su formación y conseguir su inclusión en el mercado laboral. Cuenta con una experiencia de más de 25 años y un equipo de expertos en orientación e intermediación, repartidos por sus 53 oficinas en toda España.

De este modo, ayuda a las personas con discapacidad a encontrar empleo, las forma si fuera necesario, y ofrece a las empresas los mejores candidatos y candidatas para los puestos que necesitan cubrir. Todo ello sin coste alguno.

La actividad de Inserta Empleo se enmarca en los programas estatales FSE+ de 'Empleo Juvenil' y de 'Inclusión Social, garantía infantil y lucha contra la pobreza' y en el programa 'FSE+ Comunidad Autónoma de Canarias', que está desarrollando Fundación ONCE a través de Inserta Empleo, con la cofinanciación de la Unión Europea para incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad.