Goizeder Azúa. - CICLO LITERATURA, PERIODISMO Y EXILIO.

GRANADA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Durante tres años, Goizeder Azúa recorrió Venezuela en un todoterreno para un programa de televisión. Hoy, exiliada en España, sigue contando lo que ocurre en su país a través de EsGoi, su canal de noticias y entrevistas. La periodista conversará el próximo martes 1 de diciembre con su colega venezolana Betty Hernández en el Museo Casa de los Tiros de Granada.

El encuentro, que clausura el IV Ciclo 'Literatura, periodismo y exilio', abordará qué cambia en el oficio cuando una periodista tiene que marcharse del país sobre el que informa y sus espectadores se reparten entre Venezuela y la diáspora.

Nacida en San Felipe, en el estado venezolano de Yaracuy, Azúa formó parte de la selección nacional de gimnasia rítmica antes de representar a Venezuela en el certamen Miss Mundo de 2002. Un año después obtuvo en Tokio el título de Miss Internacional.

En 2004 comenzó a estudiar Comunicación Social y se incorporó a Globovisión para presentar el programa de aventuras que la llevó a recorrer el país. Completó su formación en Australia, donde se graduó con honores en Comunicación y Periodismo Audiovisual en la Universidad RMIT de Melbourne, con especialización en política.

De vuelta en Venezuela, Azúa produjo y presentó 5 Minutos, una sección de reportajes de investigación de Televen, y se puso al frente de la edición del mediodía de El Noticiero. Más tarde presentó Noticias en Vivo en la plataforma digital VivoPlay. Su experiencia abarca también la producción y la locución radiofónicas.

En Granada, Hernández y Azúa abordarán cómo se desarrolla la profesión en el exilio y el complejo momento actual en el que se encuentra la situación de Venezuela, con Nicolás Maduro encarcelado en Estados Unidos y Delcy Rodríguez al frente del país.

Con esta conversación venezolana concluye una edición coordinada por el periodista y escritor Daniel Rodríguez Moya, impulsada por la Junta de Andalucía en colaboración con el Festival Internacional de Poesía de Granada.

El ciclo comenzó el 17 de noviembre con el periodista nicaragüense Carlos Fernando Chamorro, fundador de Confidencial, en una sesión presentada por Tamara Morales Orozco.

El 24 de noviembre fue el turno del escritor, periodista y humorista cubano Jorge Fernández Era, presentado por José Antonio Muñoz. La cita de clausura tendrá lugar en la sede del museo.