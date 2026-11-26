Culturómetro instalado en la plaza del Carmen de Granada. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento, en el marco de su candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031, pone en marcha el Culturómetro, un nuevo índice que permitirá medir semanalmente el pulso cultural de Granada y reflejar, de manera gráfica y accesible, el nivel de actividad e implicación de la ciudad con la cultura.

El Culturómetro nace como un termómetro de la vitalidad cultural de Granada, capaz de mostrar semana a semana la intensidad y diversidad de su programación, poniendo en valor el trabajo que desarrollan instituciones, entidades, agentes culturales, colectivos y espacios públicos y privados.

Tendrá reflejo y podrá consultarse en las redes sociales del Ayuntamiento, de Granada 2031, así como en los mupis informativos digitales dispuestos en toda la ciudad. Igualmente, TG7 dará información en el marco de us programación y estará disponible en el pórtico multimedia que se ha instalado en la Plaza del Carmen que trasladará esta información y otra relativa a la recta final de la candidatura.

La herramienta, que se nutre de la información recogida en la Agenda Única Cultural (https://agenda.granada.org/), establece cinco niveles de actividad --mínima, baja, media, alta y muy alta-- y ofrece datos sobre la programación en diferentes disciplinas artísticas.

El indicador se actualizará todos los domingos con las previsiones de actividad cultural de la semana siguiente. En su primer registro, correspondiente al periodo comprendido entre el 23 y el 29 de noviembre, el Culturómetro recoge 42 propuestas culturales con sesión, situando el nivel de programación en la categoría alta. De ellas, 14 son de la categoría de música, otras 13 de artes escénicas y 20 se corresponden con exposiciones.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha destacado que "queremos que el Culturómetro sea un reflejo de lo que somos como ciudad, de nuestra vitalidad cultural, de la capacidad creativa de Granada y de la implicación de tantas personas y entidades que trabajan cada día para hacer de la cultura una parte fundamental de nuestra vida".

"Granada es una ciudad que vive la cultura, que la genera y que participa de ella. Con esta iniciativa queremos hacer más visible esa realidad, generar interés por nuestra propia programación y seguir consolidando una ciudad en la que la cultura esté cada vez más presente en la vida cotidiana", ha señalado.