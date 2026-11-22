Archivo - El campo de fútbol de las instalaciones deportivas municipales El Naranjo de Córdoba. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Hacemos Córdoba ha expresado su respaldo a las demandas de los clubes de fútbol y ha pedido al alcalde de la ciudad, José María Bellido, "inversiones urgentes" en campos municipales.

En un comunicado, ha reclamado que el alcalde "deje de preocuparse por los titulares y atienda de una vez las necesidades de las instalaciones deportivas municipales".

En un comunicado, Hacemos Córdoba ha señalado que esta protesta viene a constatar una denuncia que llevan años trasladando al ayuntamiento, "la falta de mantenimiento e inversión en los campos de fútbol, que afecta a cientos de equipos y a miles de niños y niñas que practican deporte cada fin de semana en la ciudad".

"Los clubes han dicho basta y tienen razones para hacerlo. Es lamentable que el alcalde esté más preocupado por vender titulares que por resolver los problemas reales de Córdoba.

Estamos hablando de instalaciones en unas condiciones que pueden poner en riesgo la seguridad de quienes practican deporte, especialmente de los niños y niñas", ha señalado Hacemos Córdoba.

La coalición ha recordado que la gestión municipal de las instalaciones deportivas ha dejado muestras de "falta de planificación y ejecución", como el dinero que el Imdeco tuvo que devolver al ayuntamiento, evidenciando la "ineptitud" para llevar adelante inversiones que son necesarias para la ciudad.

"Venimos denunciando que cada año el Ayuntamiento deja dinero sin ejecutar mientras nuestros barrios necesitan inversiones. No tiene sentido que sobren recursos en los despachos y que, al mismo tiempo, los clubes tengan que convivir con campos en un estado lamentable", ha apuntado.