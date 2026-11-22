La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, y el representante de la Delegación Andaluza del Instituto Español de Analistas Carlos Bocanegra. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura 2031 suma a la Delegación Andaluza del Instituto Español de Analistas al proyecto mediante la firma de su adhesión, un respaldo "que permitirá estrechar la colaboración con una organización especializada en el análisis económico y financiero".

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha agradecido esta incorporación y ha valorado la importancia de contar con entidades que aporten conocimiento especializado a una candidatura "que aspira a generar beneficios que trasciendan el ámbito estrictamente cultural", según ha detallado el Consistorio granadino en una nota.

"La cultura es también una oportunidad de desarrollo económico, de creación de empleo, de atracción de inversiones y de generación de riqueza. Por eso, contar con el Instituto Español de Analistas supone incorporar una mirada profesional y especializada que nos ayudará a medir, comprender y poner en valor todas las oportunidades que Granada 2031 puede abrir para nuestra ciudad y para el conjunto de Andalucía", ha señalado la primera edil.

Carazo ha subrayado que Granada está construyendo una candidatura "compartida, abierta a la participación de todos los sectores y con una visión de futuro que conecta cultura, conocimiento, innovación y desarrollo".

"Queremos que Granada 2031 sea un proyecto que deje una huella duradera, que fortalezca nuestro tejido productivo, que genere nuevas oportunidades para nuestros jóvenes y profesionales y que contribuya a mejorar la calidad de vida de los granadinos. Para conseguirlo necesitamos sumar capacidades, experiencia y compromiso, y esta adhesión representa un paso importante en esa dirección", ha añadido la regidora.

Por su parte, el representante de la Delegación Andaluza del Instituto Español de Analistas Carlos Bocanegra ha manifestado que "nos hemos adherido y apoyamos la candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura 2031 porque desde el Instituto respaldamos aquellas iniciativas que tienen un impacto positivo en los ámbitos económico, social y cultural, y que contribuyen al desarrollo de la economía y del empleo".

Bocanegra ha explicado que la entidad cuenta con distintas áreas de actividad dedicadas a la elaboración de informes económicos y sectoriales y ha mostrado su disposición a poner esta experiencia al servicio de la candidatura.

"Consideramos especialmente importante analizar el impacto económico que tendría conseguir la Capitalidad Cultural en 2031. Desde el Instituto podemos dar soporte y realizar estudios económicos y de impacto financiero que permitan conocer los beneficios que este proyecto puede generar en la economía, el empleo y la riqueza de la ciudad, de la provincia y de toda Andalucía. Desde la Delegación Andaluza del Instituto Español de Analistas estamos encantados de acompañar y apoyar esta candidatura", ha afirmado Bocanegra.

De este modo, la adhesión abre una vía de colaboración para incorporar el análisis económico y financiero a la planificación y evaluación de los efectos de Granada 2031, especialmente en ámbitos como las industrias culturales y creativas, la actividad empresarial, la inversión y el empleo.

En contexto, el Instituto Español de Analistas es una organización profesional especializada en el ámbito económico y financiero que desarrolla actividades de análisis, investigación, formación y divulgación. A través de su Delegación Andaluza, "contribuye a acercar el conocimiento económico a la sociedad y a los distintos agentes empresariales e institucionales".

Con esta nueva incorporación, Granada 2031 amplía su red de apoyos y sumando el compromiso de entidades "que reconocen en la cultura una palanca de transformación, desarrollo y oportunidades para el futuro de Granada y Andalucía".