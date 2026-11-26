Pieza de la cultura tartésica. - CSIC

SEVILLA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una década de trabajos en las Casas del Turuñuelo, un monumental edificio ubicado en Guareña (Badajoz), está aportando una información "sustancial" sobre la etapa final de la cultura tartésica y sus hallazgos han supuesto una revolución del propio concepto de Tarteso. Así lo destacan Sebastián Celestino y Esther Rodríguez en el nuevo libro de la colección '¿Qué sabemos de?' (CSIC-Catarata).

En Tarteso, los investigadores del CSIC explican cómo ha evolucionado el conocimiento sobre esta civilización y en qué medida los últimos descubrimientos están ayudando a despejar muchas incógnitas. Con décadas de investigación a sus espaldas, los expertos se sacuden el polvo de las excavaciones y divulgan lo que se sabe y lo que aún se ignora acerca de cómo se conformó la cultura de Tarteso.

Para ello, recurren a los mitos y leyendas de las fuentes grecolatinas, a las primeras aproximaciones de investigadores obsesionados con encontrar una ciudad llamada Tarteso y a los hallazgos recientes, que han permitido conocer su estructura social, los mecanismos económicos que dieron lugar a su desarrollo y numerosos aspectos de su vida cotidiana. Además, los autores analizan la relevancia geoestratégica de Tarteso para el Mediterráneo y plantean nuevos esquemas que amplían los límites cronológicos y geográficos de esta cultura.

"Lo cierto es que no sabemos cómo se denominaban a sí mismos quienes vivían en el sur de la península ibérica, pero hemos acogido el vocablo para designar una zona geográfica, el suroeste peninsular, y una horquilla temporal de su existencia, entre los siglos VIII y V antes de nuestra era (a. n. e.)", comentan. Tarteso se convirtió en el referente comercial más importante del occidente mediterráneo con la colonización fenicia.

El cuadrante del suroeste peninsular era rico en recursos como la plata y el oro, y, aunque no se debe infravalorar la actividad de los habitantes de este territorio, la llegada de los fenicios supuso el espaldarazo definitivo para el desarrollo de la zona y la configuración de una sociedad y una cultura propia. Celestino y Rodríguez remarcan que el éxito de la colonización fenicia y, por tanto, de la configuración y del desarrollo de Tarteso no se debió a la introducción de objetos exóticos y de prestigio social, como muchas veces se ha defendido, sino a la llegada de nuevas tecnologías que revolucionaron la sociedad indígena.

Algunos ejemplos son el hierro, cuyas herramientas facilitaron la intensificación de la agricultura mediante el arado o la extracción de minerales; la técnica de la copelación para extraer la plata; o el torno de alfarero, que permitió crear grandes contenedores para el transporte de alimentos y multitud de piezas de cerámica con distintos usos. También destacan la generalización del adobe en la construcción; nuevas técnicas artesanales para trabajar los objetos de bronce o las joyas de oro --los orfebres colonizadores usaban la técnica del oro en hueco, mientras que los artesanos antiguos lo hacían con oro macizo--; la introducción de animales como la gallina y de legumbres como los garbanzos, las lentejas o los guisantes; y, por supuesto, el alfabeto, para controlar la producción y las transacciones comerciales.

Así, "la fijación de la población en torno a la agricultura intensiva, la estabulación ganadera, la explotación minera y la actividad portuaria y pesquera dio como resultado la fundación de ciudades donde confluirían tanto indígenas como colonizadores, aunque no sabemos en qué grado de convivencia y de preeminencia", indican los autores. En estos centros urbanos se desarrolló una cultura muy original, pues contaba con un fuerte componente mediterráneo aportado por los colonizadores e incorporaba rasgos culturales de los indígenas, de claro componente atlántico. "El resultado de esa mezcla de sensibilidades es, precisamente, Tarteso", subrayan.

Al igual que cualquier otra civilización, Tarteso no es una cultura homogénea, pero presenta rasgos comunes que la identifican, y la artesanía es una de las expresiones que permiten seguir su huella a través de las cerámicas, los bronces, la orfebrería o el tallado del marfil. En este sentido, El Carambolo, un santuario descubierto en 1958 en Camas (Sevilla), "supone un punto de inflexión de la arqueología tartésica". Las cerámicas halladas, pintadas con motivos geométricos, se convirtieron en el fósil guía de la arqueología tartésica. A partir de entonces todo yacimiento con cerámicas de esta forma sería considerado tartésico.

Además de la cerámica, se encontró un tesoro compuesto por 21 piezas de 24 quilates que pesan casi 3 kilos. "Lo interesante del tesoro, ratificado en los últimos años gracias a las analíticas que se le han efectuado, es que se elaboró con oro procedente del entorno, utilizándose técnicas tanto de tradición local como fenicias; es por tanto un tesoro híbrido que resume muy bien la definición de Tarteso que defendemos", apuntan los autores.

Junto con El Carambolo, existe otro santuario en Zalamea de la Serena (Badajoz) llamado Cancho Roano. Los investigadores del Instituto de Arqueología de Mérida (CSIC-Junta de Extremadura) resaltan que este tipo de edificios públicos fueron muy relevantes para la vida cotidiana de las gentes de Tarteso, pero con matices distintos a los que en la actualidad damos a estos espacios. "En el mundo antiguo, un santuario es un lugar de culto, pero cumple también otras funciones, donde la más importante es la comercial, ya que es el lugar donde se realizan intercambios bajo la atenta mirada de los dioses, que son quienes los sancionan y garantizan".

Los jarros de bronce acompañados de los llamados 'braseros', que no se usaban para calentarse sino para ceremonias de purificación, constituyen un ejemplo genuino de la producción tartésica. También los quemaperfumes, los asadores o los calderos formaban parte de banquetes rituales y de la vida cotidiana de Tarteso. Las estatuillas de bronce son más escasas, pero tienen una gran importancia "porque son las únicas representaciones figuradas que tenemos de Tarteso", comentan los autores.

"Los continuos trabajos arqueológicos en las Casas del Turuñuelo están permitiendo sacar a la luz el edificio de tierra mejor conservado del Mediterráneo occidental, lo que convierte a este enclave en un excepcional laboratorio para el estudio de la arquitectura de tierra de la protohistoria peninsular", describen Sebastián Celestino y Esther Rodríguez, directores de esta excavación.

"Hasta la fecha, se han recuperado más de veinte braseros, varios jarros y diversos tipos de recipientes entre los que sobresalen grandes calderos, fuentes o cuencos, pero también quemaperfumes, mangos de cazos y patas de tálamo, entre otros. A ello hay que añadir el hallazgo en 2026 de la mitad de un carro procesional o de culto con una rica decoración que, por el momento, es único en todo el Mediterráneo", resaltan.

Uno de los aspectos más excepcionales de este enclave es que conserva en pie sus dos plantas conectadas por una escalera monumental de 3 metros, lo que está permitiendo documentar técnicas arquitectónicas que hasta el momento eran inéditas antes de la conquista romana. Otro descubrimiento de gran valor es una tablilla de pizarra en la que, junto a la representación de rostros y guerreros, se grabó un abecedario al que apenas le faltan cinco de sus signos.

Con el avance de la investigación en torno a Tarteso, los autores plantean que es conveniente modificar su esquema temporal y geográfico. Más allá de su núcleo originario en el Valle del Guadalquivir, la comunidad científica parece estar alcanzando un consenso sobre la extensión de Tarteso a las tierras del interior, así como que los siglos VI y V a. n. e. se corresponden con la última etapa de la historia de Tarteso.