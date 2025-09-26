Un joven malagueño triunfa en el certamen internacional de flamenco sinfónico de la Fundación Cajasol

CÓRDOBA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Cátedra Internacional de Flamenco Sinfónico ha dado a conocer este viernes, a través de la Fundación Cajasol, el nombre del ganador del I Concurso Internacional Cajasol de Composición para Flamenco Sinfónico: Alejandro Díaz Muñoz, un joven malagueño de tan solo 18 años.

Tal y como ha indicado la fundación en una nota, este concurso es una iniciativa pionera y única en su género, que ha despertado un notable interés en el ámbito musical internacional, cuyo galardón ha recaído en Alejandro Díaz por una obra que ha destaca "por su profundidad expresiva y su capacidad para reflejar el alma del flamenco sinfónico".

De las 18 obras presentadas, procedentes de distintos puntos de España, así como de Francia, Irán, Canadá, Polonia, Irlanda, Portugal y Estados Unidos, el jurado seleccionó ocho piezas finalistas: 'Del dolor al duende'; 'En nombre de mis padres (Fantasía flamenca por tangos extremeños a la manera de los gitanos)'; 'Granada'; 'Hijos del Sol'; 'Memorias del Sacromonte (Poema sinfónico)'; 'Palos sinfónicos'; 'Sinfonía a lo jondo' y 'Suite flamenca nº 1 (Barbal)'.

Tras una larga y compleja deliberación --dado el alto nivel de las propuestas-- el jurado ha decidido otorgar el primer premio a la obra 'Del dolor al duende', destacando especialmente la manera en que ha sabido captar el espíritu de este certamen.

El proceso creativo que plantea la pieza comienza desde el dolor y la tristeza iniciales, para transformarse progresivamente en emoción, transitando por un recorrido expresivo que atraviesa diferentes palos como la soleá por bulerías, fandangos y bulerías. Una evolución que culmina con la aparición del 'duende', dotando a la obra de una intensa carga emocional propia del flamenco más auténtico.

Al abrir la plica, el jurado descubrió que el autor de la obra ganadora es Alejandro Díaz Muñoz, un malagueño de 18 años que acaba de finalizar sus estudios profesionales en el Conservatorio Gonzalo Martín Tenllado de Málaga. Pese a su juventud, cuenta con un brillante expediente académico, y ha finalizado sus estudios de percusión con matrícula de honor.

El jurado también ha otorgado varias menciones especiales entre las que están 'Mejor obra extranjera' para 'Palos sinfónicos'; 'Tradición flamenca' para 'En nombre de mis padres'; 'Obra más evocadora' a 'Memorias del Sacromonte'; 'Obra más bailable' para 'Hijos del Sol' y 'Flamenco orquestal joven' para 'Sinfonía a lo jondo'.

La obra ganadora será estrenada el próximo 15 de noviembre en el Teatro Cajasol Sevilla, en un acto organizado por la Fundación Cajasol junto a la Orquesta Sinfónica Flamenca (OSFE), que tiene reservados los derechos de interpretación durante dos años, tal y como establecen las bases del certamen. En ese mismo acto se interpretarán también fragmentos de las obras finalistas, y se hará entrega oficial del premio de 6.000 euros al joven compositor.

Con este reconocimiento, la Fundación Cajasol refuerza su compromiso con la creación contemporánea, el impulso del talento joven y la proyección del flamenco sinfónico como una forma de expresión musical que une raíces y modernidad.

"El futuro de Alejandro Díaz Muñoz no ha hecho más que empezar, pero todo apunta a que será tan prometedor como su talento", han manifestado desde la Fundación Cajasol.