El consejero de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, José Antonio Nieto, en una comparecencia en el Parlamento de Andalucía. - JOAQUIN CORCHERO / PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, José Antonio Nieto, ha destacado la apuesta de la Junta de Andalucía con la inteligencia artificial con la puesta en marcha de diferentes iniciativas en aras de "pasar de una administración del expediente a una del dato".

"El riesgo más grave es ignorar la realidad de la inteligencia artificial, la importancia de la transformación que lleva consigo y abandonar o dilatar la adopción en todos los ámbitos de la actividad que desarrollamos, también en la Administración Pública, de la ventaja que genera la inteligencia artificial", ha afirmado este miércoles durante su intervención en el Parlamento.

Nieto ha explicado las medidas que está impulsado el ejecutivo andaluz para utilizar la inteligencia artificial en la administración pública. En este sentido, ha señalado su puesta en marcha para la solicitud de la tarjeta de familia numerosa, para que el posible beneficiario tenga opción de pedirla tras registrarse el nacimiento de uno de sus hijos.

"Nunca un algoritmo va a decidir si se tiene o no derecho a algo, pero sí puede ayudar a que un buen funcionario resuelva mejor y más rápido las demandas de los ciudadanos", ha reafirmado a la par que ha confirmado que ya se ha identificado 75 casos de uso de inteligencia artificial en distintos ámbitos de la comunidad.

Entre esos ámbitos, Nieto ha asegurado que se están aplicando modelos de asistencia para contrastar contenido en la Consejería de Educación y en la Agencia Tributaria Andaluza. En esta línea, ha destacado la creación de SAVIA, una plataforma de infraestructura en la nube para analizar e incorporar inteligencia artificial a la energía, a la información sobre ayudas y subvenciones.

Por otro lado, el consejero ha puesto el foco en la necesidad de nuevas infraestructuras, en concreto centros de datos. En este aspecto ha criticado los criterios del Gobierno central para la implantación de dichos centros en el territorio, que a su juicio, "genera un desierto digital".

"Si no tenemos centro de datos en Andalucía o en España, ¿dónde quieren que alojemos los datos de los andaluces? ¿En China?", ha aseverado al mismo tiempo que ha señalado la inversión de 36 millones para el centro de proceso de datos en La Cartuja, que contará con 11 millones de euros más en 2027.

Sobre los centros de datos ha defendido que "utilicen energías renovables" y ha calculado que el próximo centro de datos en Escúzar (Granada) "tendrá el mismo consumo de agua que nueve familias". Por otro lado, Nieto ha criticado que el ejecutivo central no haya desarrollado "desde 2024" su estrategia de inteligencia artificial.

"Nosotros sí queremos impulsar ese modelo, sí queremos desarrollar esa estrategia, sí queremos que la ciudadanía adopte y se beneficie aplicando esa tecnología y queremos trabajar con el conjunto de Europa", ha remarcado.

"Queremos superar el 80% de la población andaluza con capacidades básicas en materia digital y que haya 500.000 andaluces expertos en inteligencia artificial cuando acabe esta legislatura. Ese es un reto que verdaderamente hace democrática la adopción de la inteligencia artificial en nuestra tierra", ha manifestado.

CRITICAS DE LA OPOSICIÓN ANTE "LA FALTA DE TRANSPARENCIA"

El diputado del PSOE-A, Rafael Recio, ha puesto en valor que la inteligencia artificial forme parte de la estructura del ejecutivo andaluz aunque ha reclamado una "mayor transparencia" por parte de la nueva consejería para "controlar la acción del gobierno". En este sentido, ha reclamado "un inventario completo" de las actuaciones de IA en la Junta.

"Una decisión política no deja de ser política por introducirla en un algoritmo. Y la responsabilidad de un consejero no desaparece detrás de una pantalla", ha aseverado.

En esta línea, el diputado de Adelante Andalucía, Luis Rodrigo, ha advertido de los riesgos acerca de la "tutela" de dichos datos y ha puesto el foco en el papel de Estados Unidos y asegura que "nos estamos atando de pies y manos a las tecnológicas norteamericanas".

"Todas estas cosas tienen un dueño, son propiedad de alguien y en Andalucía estamos decidiendo que no sean propiedad nuestra", ha subrayado.

Por su parte, la diputada de Por Andalucía, Esperanza Gómez, ha puesto en cuestión los recursos que pueden emplear los centros de datos y ha pedido un análisis del impacto de la IA para el empleo andaluz. "Aquí hace falta innovación, hace falta investigación y luego hace falta rigor, evaluación y transparencia", ha remarcado.

La diputada de Vox, María Goretti Eiberle Sánchez de Toca, ha destacado el papel de la IA para agilizar los trámites burocráticos y ha puesto en valor la gestión de la Junta frente a las "trabas" por parte del Gobierno central.

"Mientras en Andalucía PP y Vox intentamos aprovechar las posibilidades que nos ofrece la inteligencia artificial para hacerle la vida más fácil a los andaluces, ustedes se dedican a expulsar los centros de datos a Portugal", ha señalado.