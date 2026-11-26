El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, en el pleno del 26 de noviembre de 2026. - JOAQUIN CORCHERO / PARLAMENTO DE ANDALUCIA

SEVILLA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha anunciado este jueves en el Pleno del Parlamento que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) va a elaborar un protocolo para unificar en toda Andalucía la atención a las mujeres con endometriosis.

Así lo ha explicado a preguntas de Por Andalucía sobre esta cuestión. Tal como ha remarcado el vicepresidente primero, se trata de una enfermedad que requiere un diagnóstico temprano, atención especializada y un abordaje multidisciplinar adaptado a las necesidades de cada paciente.

En este sentido, Antonio Sanz ha destacado el refuerzo de la plantilla de Ginecología del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Actualmente, el SAS cuenta con 686 profesionales, 189 más que en 2018. Además, el consejero se ha referido a los avances que se han hecho con relación a la primera Estrategia Andaluza de Salud Sexual y Salud Reproductiva, que "establecerá un marco común para mejorar la atención sanitaria a las mujeres en las distintas etapas de su vida".

De acuerdo con el consejero, está previsto que la elaboración de esta estrategia culmine en los primeros meses del próximo año.

"Esta misma semana hemos constituido un grupo de trabajo para elaborar una guía clínica que permita homogeneizar la atención a la endometriosis en toda Andalucía, mediante protocolos comunes de actuación. Un trabajo en el que participan profesionales del Servicio Andaluz de Salud, sociedades científicas, expertos y asociaciones de pacientes", ha informado el consejero, remarcando la importancia de "escuchar a las mujeres" y contar con quienes conocen de primera mano las necesidades derivadas de esta enfermedad.

Andalucía cuenta con dos unidades multidisciplinares de referencia en endometriosis, en el Hospital Regional de Málaga y en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Tal como ha detallado el consejero, la atención se organiza mediante un circuito escalonado: comienza en Atención Primaria, continúa en Ginecología cuando se requiere valoración especializada, y permite la derivación a las unidades de referencia para los casos de mayor complejidad.

Durante su intervención, el consejero ha destacado la actividad que se lleva a cabo desde el Hospital Regional de Málaga: en 2025, se realizaron 1.390 consultas específicas de endometriosis, casi un 20% más que el año anterior. El consejero ha aprovechado para recordar que la guía estatal de atención a las mujeres con endometriosis del Ministerio de Sanidad data de 2013, insistiendo en la necesidad de que la guía se actualice.