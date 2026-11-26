Archivo - El Palacio de San Telmo en imagen de archivo. - Francis J. Cano - Archivo

SEVILLA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha convocado doce subastas ordinarias de pagarés para 2027, una al mes, con vencimientos a tres, seis, nueve, doce y 18 meses. La primera se celebrará el 26 de enero y la última, el 14 de diciembre, según la resolución de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública que publica este jueves el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

La resolución no fija un importe objetivo de colocación para las subastas, aunque faculta a la Dirección General para establecerlo. La convocatoria se enmarca en el Programa de Emisión de Pagarés, mediante el que la Junta puede emitir deuda de la comunidad autónoma y cuya vigencia se amplió en diciembre de 2024 hasta el 30 de mayo de 2031.

El calendario prevé, tras la cita del 26 de enero, subastas el 23 de febrero, el 16 de marzo, el 27 de abril, el 25 de mayo y el 22 de junio. En el segundo semestre se celebrarán el 27 de julio, el 24 de agosto, el 21 de septiembre, el 26 de octubre, el 23 de noviembre y el 14 de diciembre.

Los pagarés de la primera subasta se emitirán el 29 de enero, fecha en la que también se desembolsarán los fondos. Los títulos a tres meses se amortizarán el 30 de abril de 2027 y los de seis y nueve meses, el 30 de julio y el 29 de octubre de ese año, respectivamente. Los de doce meses vencerán el 28 de enero de 2028 y los de 18 meses, el 28 de julio de ese mismo año.

En la última subasta, la emisión y el desembolso tendrán lugar el 17 de diciembre de 2027. Los vencimientos se repartirán entre el 31 de marzo de 2028, para los pagarés a tres meses, y el 29 de junio de 2029, para los de 18 meses. Si, una vez puestos en circulación los títulos, una fecha de amortización pasa a ser inhábil a efectos del sistema de pagos Target2, el vencimiento se trasladará al siguiente día hábil.

Los miembros del Mercado Primario de Deuda Pública podrán presentar sus ofertas a través de la red informática del Banco de España entre las 8,30 y las 10,30 horas del día fijado para cada subasta.

Si una entidad no puede conectarse a la red, deberá comunicarlo a la Unidad de Emisión de Deuda del Banco de España entre las 8,30 y las 10,00 horas para que se active el procedimiento de emergencia.

Las subastas se celebrarán y resolverán antes de las 12,30 horas del mismo día en que se presenten las ofertas. El calendario fija por separado la fecha en la que se emitirán los títulos y se hará efectivo el desembolso.

En caso de que se convoquen segundas vueltas, cada entidad podrá presentar un máximo de cinco peticiones si se realizan a precios libres y de tres si se celebran a precio tasado. El Banco de España establecerá los mecanismos para cursar esas peticiones.

Las características de los pagarés que se emitan y el resto de condiciones de la convocatoria se ajustarán a la orden de 2 de agosto de 2001, que regula el diseño y el funcionamiento del programa.