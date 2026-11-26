La consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz, en sesión plenaria. - JOAQUÍN CORCHERO - PARLAMENTO

SEVILLA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz, ha señalado este jueves en el Parlamento que la Junta de Andalucía trabaja en la tramitación del convenio para poner en marcha el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, cuyo retraso ha atribuido al Gobierno central. Por su parte, el diputado socialista Daniel Pérez le ha reclamado una fecha para adaptar al programa estatal el Plan Vive de Andalucía 2020-2030, un calendario que la consejera no ha concretado.

En respuesta a una pregunta oral del Grupo Socialista sobre la aprobación del nuevo Plan Andaluz de Vivienda y Suelo, Pérez ha recordado que Díaz se comprometió en su primera comparecencia como consejera a adaptar el Plan Vive tanto a la nueva ley andaluza como al plan estatal. El diputado ha sostenido que el Gobierno central destina 1.200 millones de euros a Andalucía, una cifra que Díaz ha precisado que corresponde a la cofinanciación del Estado y la comunidad autónoma.

La consejera ha defendido que la Junta trabaja para "tramitar ese convenio para poder poner en marcha el plan estatal" y ha reprochado al Ejecutivo de Pedro Sánchez que el programa no llegara "en tiempo y forma". "El plan estatal debería haber estado el 1 de enero de 2026 y aún ninguna comunidad autónoma ha firmado ese plan estatal", ha afirmado.

Pérez ha replicado que Andalucía tiene ingresados desde agosto 138 millones de euros del plan estatal y ha defendido que la financiación del Gobierno central permite construir vivienda pública en la comunidad. Además, al exhibir un gráfico sobre los presupuestos andaluces, ha cifrado en 526 millones de euros la aportación procedente del Ejecutivo central.

El diputado ha señalado que las cuentas de la Junta recogen una partida de 100.000 euros para evaluar y analizar el Plan Vive, mientras que, según ha alertado, no incluyen el nuevo plan de vivienda anunciado por la consejera. "No están haciendo su trabajo", le ha reprochado.

Pérez ha cuestionado el balance de 18.300 viviendas que, según ha recordado, Díaz atribuyó a la anterior legislatura y le ha pedido que aclare cuántas se han entregado. La consejera ha asegurado que en Andalucía se ha "multiplicado por cuatro la vivienda protegida" desde que Juanma Moreno gobierna en la Junta, sin precisar en el debate la cifra de entregas solicitada por el socialista.

El diputado del PSOE ha cifrado en 183 las viviendas de promoción pública para cuya construcción, según su lectura, hay financiación en el presupuesto de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA). Ha calificado esa cifra de "insuficiente" y ha reprochado a la Junta que destine 47 millones de euros a promotores privados.

Frente a esa política, Pérez ha reclamado que la Junta impulse la vivienda pública junto a los ayuntamientos, a través de sus sociedades municipales, y las diputaciones. También ha pedido más ayudas para el alquiler asequible y ha acusado al anterior Gobierno del PP, presidido por Mariano Rajoy, de haber eliminado el plan concertado de vivienda.

Díaz, por su parte, ha cifrado en "casi mil millones de euros" los recursos para vivienda en el presupuesto andaluz de 2027 y ha elevado la cifra a 1.500 millones al sumar los incentivos fiscales. También ha reprochado al Gobierno central que no haya aprobado presupuestos en la actual legislatura.

La consejera ha atribuido a la política de vivienda de Sánchez la salida del mercado de 400.000 viviendas desde que llegó al Gobierno y ha sostenido que desalojar a un ocupante ilegal tarda 27 meses. Asimismo, ha defendido derogar la ley estatal de vivienda, aprobar una ley del suelo y dar más participación a las comunidades autónomas.