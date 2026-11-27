Archivo - Patrulla de la Guardia Civil en Rute. - GUARDIA CIVIL - Archivo

RUTE (CÓRDOBA), 27 (EUROPA PRESS)

Un dispositivo coordinado por la Guardia Civil ha localizado a una persona de avanzada edad desaparecida de una residencia de mayores de Rute (Córdoba). La desaparecida fue localizada y trasladada al centro de salud de la localidad y, tras comprobar los servicios sanitarios que se encontraba en perfecto estado, fue trasladada a la residencia de nuevo.

Según informa la Benemérita en una nota, los agentes tuvieron conocimiento el pasado día 19 de noviembre de que había desaparecido una mujer de avanzada edad de una residencia. Inmediatamente, la Guardia Civil se desplazó al lugar para comprobar lo denunciado, verificar que la persona no había regresado a dicha residencia y recabar datos de la desaparecida.

De manera paralela, la Guardia Civil estableció un dispositivo de servicio en el que se integraron además de efectivos de Seguridad Ciudadana de la Compañía de Lucena, del Puesto de Rute y del Equipo Pegaso de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba, equipado con drones dotados de cámara térmica, la Policía Local de Rute y voluntarios vecinos de la localidad.

Tras haber realizado una primera batida por la población y las zonas donde pudiese haber ido esta persona, no hallando a la persona, la Guardia Civil amplió las zonas de búsqueda, coordinando a todo el personal que participaba.

Fruto de la intensificación del dispositivo por la importancia de las primeras horas de la desaparición, así como y de la rapidez de acción de la Guardia Civil en la coordinación y supervisión del mismo, sobre las 22,50 horas, un vecino de la localidad integrado en el dispositivo de búsqueda localizó a la persona desaparecida en un camino de acceso a la población.

Al tener conocimiento del hallazgo, la Guardia Civil gestionó el traslado de la persona al centro de salud de Rute para recibir asistencia y valoración sanitaria, siendo reintegrada a la residencia de origen tras comprobar los servicios sanitarios que se encontraba en perfecto estado de salud.