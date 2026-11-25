Luz Casal. - PROEXA PRODUCCIONES / JAVIER BIOSCA

GRANADA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Congresos de Granada acoge este jueves, 26 de noviembre, a las 21,00 horas, la actuación de Luz Casal. La artista gallega aterriza en la ciudad nazarí dentro de la gira 'Me voy a permitir', un espectáculo con el que demuestra que, tras más de 40 años sobre los escenarios, atraviesa un momento de absoluta plenitud artística y vocal.

Fiel a la filosofía que da título a su nuevo disco, Casal afronta esta etapa reivindicando el derecho ganado a hacer únicamente lo que le apetece y a expresarse sin filtros ni etiquetas.

Con diez nuevas composiciones que ella misma define como las más eclécticas e inclasificables de su carreram donde conviven la chanson francesa, el cancionero latinoamericano, el rock de sus inicios y una mirada más íntima, la cantante huye de vivir de la nostalgia o de la autocomplacencia para entregar un repertorio vivo y honesto.

Sobre las tablas, las canciones de 'Me voy a permitir' cobran una dimensión aún más franca, cruda y contundente que en el estudio. El espectáculo propone un diálogo natural entre presente y pasado, entrelazando estas nuevas piezas con clásicos imprescindibles de la música en español como 'Negra sombra', 'Piensa en mí', 'Un año de amor' o 'Rufino', reinterpretados desde una madurez profunda.

Arropada por una banda perfectamente engrasada, Luz Casal construye en cada cita una puesta en escena elegante, teatral y cercana, en la que no faltan los cambios de vestuario, los gestos icónicos y una complicidad genuina con un público al que busca corresponder entregándose por completo en cada función.

Las entradas para el concierto están a la venta a través del canal oficial RedEntradas (tanto en su página web como en el teléfono 958 10 81 81), además de en la taquilla del Teatro Isabel la Católica y en la taquilla del propio Palacio de Congresos de Granada, que abrirá desde una hora antes del inicio del espectáculo.