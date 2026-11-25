Cartel del Certamen de Música 'Voces en Acción 25N'. - FORO DE GÉNERO DISTRITO SURESTE

CÓRDOBA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 350 jóvenes unirán música e inteligencia artificial (IA) en el certamen 'Voces en Acción' del Distrito Sureste de Córdoba contra la violencia de género, organizado por el Foro de Género Distrito Sureste con motivo del 25N y que se celebrará el viernes 27 de noviembre en la Plaza del Lago y el Centro Cívico Fuensanta de Córdoba.

Para ello, según ha informado la organización en una nota, el alumnado de ocho centros educativos ha creado sus propios temas musicales mediante IA, tras participar en talleres dinamizados por estudiantes del Ciclo Formativo Superior en Promoción de Igualdad del IES Galileo Galilei.

De esta forma, la juventud del Distrito Sureste de Córdoba "alzará la voz" el próximo viernes, "a través de la música y la tecnología, para reivindicar la igualdad y rechazar las violencias machistas", en el marco de un proyecto que destaca por su "carácter innovador y colaborativo, uniendo la sensibilización social con las nuevas herramientas digitales".

Previamente al encuentro, "cada centro educativo participante ha generado su propia canción original utilizando IA a partir de los prompts (instrucciones creativas) diseñados por los propios estudiantes". Este proceso creativo ha sido posible gracias a los talleres previos desarrollados en las aulas e impartidos por el alumnado del mencionado Ciclo Formativo en Promoción de Igualdad de Género del IES Galileo Galilei.

La jornada, abierta a la ciudadanía, contará con dos momentos clave en el barrio de la Fuensanta, Primero, a las 10,30 horas tendrá lugar la "concentración y canción conjunta", para lo cual los centros educativos participantes se darán cita en la Plaza del Lago, donde "interpretarán una canción conjunta como símbolo de unidad y compromiso colectivo por la igualdad de género y contra la violencia hacia las mujeres".

Después, a partir de las 11,00 horas, tendrá lugar la exposición e interpretación de canciones, en este caso en el Centro Cívico Fuensanta, espacio en el que cada centro presentará y defenderá sobre el escenario las piezas musicales creadas contra la violencia machista.

El certamen es fruto del trabajo en red entre el tejido asociativo y la comunidad educativa del distrito, contando con la implicación directa de nueve entidades y centros: la Asociación Vecinal Santuario, el CEIP Alcalde Jiménez Ruiz, el CEIP Fernán Pérez de Oliva, el IES Fuensanta, el CEIP Santuario, el CEIP Algafequi, el IES Fidiana, el IES Santa Catalina y el IES Galileo Galilei.

Esta iniciativa cuenta con el respaldo y la financiación del Ministerio de Igualdad, a través del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, así como con la colaboración del Ayuntamiento de Córdoba y de la Comisión de Género del Distrito Sureste.