Una voluntaria de Cruz Roja ofrece atención a una mujer. - CRUZ ROJA

CÓRDOBA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja presta actualmente protección y apoyo a más de 400 mujeres víctimas de violencia de género en la provincia de Córdoba a través de distintos proyectos impulsados desde el área de Intervención Social.

Así lo ha indicado la institución humanitaria en una nota en la que Carmen Cabello, técnica del programa de Mujer de la entidad, ha señalado que "detrás de cada cifra hay una mujer que ha decidido pedir ayuda y comenzar un proceso para recuperar su autonomía y vivir libre de violencia. Y no es un paso fácil, en absoluto. Nuestro trabajo consiste en ofrecer una respuesta cercana, inmediata y continuada para que ninguna se sienta sola en ese camino".

Cabello ha destacado, además, que "cada una de las mujeres a las que acompañamos representa una historia de superación frente a situaciones de violencia, vulnerabilidad o exclusión. Nuestro compromiso es ofrecerles protección, apoyo y herramientas que les permitan reconstruir su proyecto de vida con seguridad, autonomía y esperanza".

Con motivo de la celebración este miércoles 25 de noviembre del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la organización se ha sumado además en la provincia a la campaña nacional 'Lo digital no lo hace menos real. La violencia digital contra las mujeres es violencia machista', impulsada por Cruz Roja Juventud para sensibilizar sobre una realidad cada vez más presente entre mujeres y adolescentes: las agresiones que se producen a través de redes sociales, aplicaciones de mensajería y otros entornos digitales.

Y es que la redes sociales, las aplicaciones de mensajería, las plataformas de videojuegos y otras herramientas tecnológicas se han convertido en escenarios donde se ejercen formas específicas de violencia contra las mujeres, como el ciberacoso, la vigilancia y control de la pareja mediante dispositivos digitales, la difusión no consentida de imágenes íntimas, las amenazas, la suplantación de identidad, la sextorsión o la creación y difusión de contenidos manipulados mediante inteligencia artificial.

Este tipo de violencia traspasa lo virtual, con consecuencias profundamente reales, al afectar el bienestar emocional, limitar la libertad de expresión, condicionar la participación en espacios públicos, y suponer un peligro real para la seguridad psicológica, física, laboral y social de las víctimas.

Según el Ministerio de Igualdad, las investigaciones de Naciones Unidas estiman que más del 73% de las mujeres han estado expuestas o han experimentado algún tipo de violencia en internet, mientras que el 90% de las víctimas de difusión no consentida de imágenes íntimas son mujeres.

"Ante esta realidad --ha apuntado María Buenestado, responsable provincial de Cruz Roja Juventud--, resulta imprescindible que desde muy jóvenes, chicos y chicas aprendan a identificar la violencia digital hacia las mujeres como una violencia con consecuencias igual de graves que la violencia fuera de estos entornos. Por eso, debemos seguir promoviendo acciones de sensibilización, prevención y formación que permitan crear espacios seguros para las mujeres en internet. Porque lo que ocurre en la red tiene consecuencias reales".

TRABAJAR LAS CAUSAS DE LA VIOLENCIA

Con la campaña 'Lo digital no lo hace menos real. La violencia digital contra las mujeres es violencia machista', Cruz Roja se compromete a trabajar sobre las causas de la violencia, y no sólo sobre las consecuencias. Desde esta perspectiva, la organización desarrolla acciones digitales, en calle y en centros de educación formal y no formal, dirigidas a promover entornos más seguros, inclusivos e igualitarios, impulsando una mayor implicación social frente a todas las formas de violencia contra las mujeres, y fomentando la corresponsabilidad de toda la sociedad en su prevención y erradicación.

La institución humanitaria trabaja con mujeres que se encuentran en diferentes situaciones de vulnerabilidad, promoviendo procesos de recuperación, autonomía y fortalecimiento personal, con una intervención integral que combina el apoyo social, laboral, psicológico, educativo y comunitario, adaptando las respuestas a las necesidades y circunstancias de cada mujer. Aplicando este modelo de intervención, Cruz Roja atendió en el pasado año a más de 50.000 mujeres.

En un contexto de creciente digitalización, Cruz Roja trabaja también para reforzar las capacidades de las mujeres frente a los riesgos presentes en entornos digitales, fomentando el uso seguro de las tecnologías, la identificación de situaciones de violencia y el acceso a recursos de apoyo cuando estas se producen. La prevención, la detección temprana y la sensibilización son por tanto elementos clave para hacer frente a unas formas de violencia que evolucionan al mismo ritmo que la sociedad.