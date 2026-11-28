Archivo - Participación ciudadana en un colegio electoral en una imagen de archivo - María José López - Europa Press - Archivo

CÓRDOBA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 648.000 cordobeses podrán ejercer este domingo 29 de noviembre el derecho al voto en las elecciones generales, lo que supone 3.053 más --un 0,47% más-- en relación a los pasados comicios celebrados en julio de 2023, según los datos definitivos de la Oficina del Censo Electoral consultados por Europa Press.

En concreto, un total de 648.361 cordobeses, 20.534 de ellos residentes en el extranjero, están llamados a las urnas este 29 de noviembre en las decimoséptimas elecciones generales, en las que doce partidos y coaliciones presentan candidaturas para elegir a seis diputados al Congreso por la provincia y otros ocho aspiran a lograr los tres senadores en liza.

Del total de electores cordobeses llamados este domingo a las urnas en Andalucía un total de 28.349 podrán ejercer el derecho al voto por primera vez en unos comicios generales por haber cumplido 18 años desde la anterior votación, que tuvo lugar el 23 de julio de 2023.

Córdoba ocupa la quinta posición por número de electores, tras Sevilla, con un total de 1.606.098; seguida de Málaga, con 1.289.447; Cádiz, con 1.041.137; y Granada, con 787.255. Por detrás están Almería, con un total de 537.778; Jaén, con 515.089; y Huelva, con 408.739.

En cuanto a las provincias con más electores residentes en el extranjero, Córdoba ocupa el sexto lugar, tras Málaga, que registra un total de 70.659; Granada, con 58.678; Almería, con 50.003; Sevilla, con 42.870; y Cádiz, con 34.107. Sólo supera a Jaén, con 14.581, y Huelva, con 9.088.

El censo de electores cordobeses residentes en el extranjero se ha reducido en 451 tras el auto del Tribunal Supremo (TS) que suspende el derecho a voto a nacionalizados por la 'ley de nietos' si no demuestran que son descendientes de exiliados.

DISPOSITIVO ELECTORAL Y DE SEGURIDAD

Por otra parte, los 77 municipios de Córdoba contarán este domingo 29 de noviembre con un total de 402 colegios electorales, donde dispondrán de 956 mesas electorales integradas en total por 2.868 miembros (presidentes y vocales), que contarán con el apoyo de 438 representantes de la Administración del Estado.

Para garantizar la seguridad de los ciudadanos y la normalidad democrática durante la jornada electoral se desplegará en la provincia de Córdoba un operativo integrado por 2.270 efectivos, en concreto, 665 agentes de la Policía Nacional, 1.019 de la Guardia Civil y 148 de las distintas policías locales.

PP GANÓ EN LA PROVINCIA CON EL 38% DE LOS VOTOS EN 2023

En las anteriores elecciones generales, celebradas el 23 de julio de 2023, el PP ganó los comicios en la provincia de Córdoba y logró dos diputados al Congreso con el 37,94% de los votos, seguido del PSOE con dos escaños y un 32,1% de apoyo en las urnas.

Vox fue la tercera fuerza con un diputado y el 13,95% de los votos, seguida de Sumar con el 13,68% de los votos que también le permitieron obtener un escaño. Adelante Andalucía sólo concurrió en las anteriores elecciones generales por la provincia de Cádiz.

En aquellos comicios el PP logró tres escaños en el Senado por la provincia mientras que el cuarto fue para el PSOE.